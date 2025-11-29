«Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμπέσουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών» επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς σχετικά με τον Δεκέμβριο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κολυδά

ΕΝΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΑΠ’ ΤΑ ΠΑΛΙΑ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΕΤΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (1-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρείς μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα. Ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας ). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία “Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει” που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα .

