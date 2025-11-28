Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, οι βροχές θα παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την ένταση να υποχωρεί ελαφρώς, ενώ τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια. Στις περισσότερες περιοχές αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, αλλά και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, στη Θράκη, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο έως το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα έως αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα πολύ ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα την εκδήλωση μεγάλων υψών βροχής. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και σε αρκετές περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες.

Άνεμοι και θερμοκρασίες του Σαββάτου

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως και 6, ενώ στο Αιγαίο αρχικά θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, που στα νοτιοανατολικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ θα στραφούν το μεσημέρι σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ, τοπικά 6.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση, φτάνοντας στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στα βορειοδυτικά τους 11 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς, και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη το Σάββατο

Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους πιο αυξημένες το πρωί, όταν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς, τοπικά έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 5.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες αρχικά με τοπικές βροχές, όμως μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς, τοπικά έως 14, και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6.

Σημαντική βελτίωση του καιρού την Κυριακή 30/11

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα δυτικά και τα νότια, όπου αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Λίγες περισσότερες τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και κατά τόπους στις Κυκλάδες, την Κρήτη, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοανατολικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι και πάλι κατά τόπους περιορισμένη, με τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι και θερμοκρασίες της Κυριακής

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια και ιδιαίτερα στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα περισσότερα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 14 με 16 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 και τοπικά 18 βαθμούς, και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς, τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη την Κυριακή

Στην Αττική, η μέρα θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς, τοπικά 17, με δυτικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, αναμένονται ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς, τοπικά 14, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 5.