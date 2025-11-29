Στη Κίνα επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν στο εργαστήριο ένα τεχνητό νεφρό που λειτουργεί σχεδόν όπως ένα φυσικό ανθρώπινο όργανο. Σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες που μπορούσαν να αναπαράγουν μόνο βασικές διεργασίες, το νέο αυτό βιοτεχνητό νεφρό φιλτράρει τοξίνες, ρυθμίζει τα υγρά και εκτελεί κρίσιμες μεταβολικές λειτουργίες — φέρνοντας την επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στη δημιουργία πλήρως μεταμοσχεύσιμων τεχνητών οργάνων.

Η επίτευξη αυτή συνδυάζει βλαστοκύτταρα με προηγμένες βιοτεχνολογικές δομές και προσεκτικά χρονομετρημένα αναπτυξιακά σήματα, που καθοδηγούν τον σχηματισμό των εξαιρετικά περίπλοκων εσωτερικών δομών του νεφρού. Η αναπαραγωγή ενός νεφρού θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της βιοϊατρικής, καθώς περιλαμβάνει εκατομμύρια μονάδες διήθησης και ένα περίπλοκο δίκτυο αιμοφόρων αγγείων και μοριακών αλληλεπιδράσεων.

Οι πρώτες δοκιμές δείχνουν ότι το εργαστηριακό νεφρό μπορεί να διατηρεί σταθερή λειτουργία φιλτραρίσματος και να ανταποκρίνεται στις ορμόνες όπως ένα φυσικό όργανο. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει την πεποίθηση των ερευνητών ότι η τεχνητή αναπαραγωγή ζωτικών οργάνων είναι πλέον εφικτή σε λειτουργικό επίπεδο.

Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το μέλλον για εκατομμύρια ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια παγκοσμίως. Σήμερα, πολλοί εξαρτώνται από τη αιμοκάθαρση ή περιμένουν για χρόνια μεταμόσχευση, με αρκετούς να μην καταφέρνουν ποτέ να λάβουν το απαραίτητο μόσχευμα. Ένα εργαστηριακό νεφρό που λειτουργεί όπως το φυσικό θα μπορούσε να μειώσει την έλλειψη δοτών, να περιορίσει τον κίνδυνο απόρριψης και να επιτρέψει τη δημιουργία οργάνων από τα ίδια τα κύτταρα του ασθενούς.

Επιπλέον, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στις δοκιμές φαρμάκων και στην έρευνα ασθενειών, προσφέροντας ρεαλιστικά και εξατομικευμένα μοντέλα νεφρικής λειτουργίας.

Αν και απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη πριν η μέθοδος αυτή φτάσει σε κλινική εφαρμογή, οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα στην αναγέννηση οργάνων. Η δυνατότητα επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης κατεστραμμένων νεφρών με εργαστηριακά αναπτυγμένα αντίγραφα φαίνεται πλέον να μετακινείται από τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας σε μια ρεαλιστική και ελπιδοφόρα προοπτική για το μέλλον.

Πηγή: Engineering Post