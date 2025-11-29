Εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση της έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Σεπόλια Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός, ενώ ο συνεργός του βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου 2025, όταν δύο δράστες προσέγγισαν το κατάστημα και ο ένας εξ αυτών πέταξε χειροβομβίδα στο εσωτερικό.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν τραυματισμοί στον ιδιοκτήτη και σε έναν πελάτη, καθώς και σοβαρές υλικές ζημιές. Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, το οποίο συνέλεξε και αξιοποίησε προανακριτικό υλικό που οδήγησε στην ταυτοποίηση των δύο αλλοδαπών δραστών.

Η σύλληψη και τα ευρήματα

Για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορούμενου πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση το βράδυ της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα. Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 0,4 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, μία πλαστική πίπα (bong) με υπολείμματα ναρκωτικών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι κατηγορίες και το ιστορικό των δραστών

Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.