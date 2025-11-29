Για πρώτη φορά στην ιστορία των Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στις δοκιμές κρας τεστ των αυτοκινήτων, θα εμφανιστεί το «παρθενικό» γυναικείο ανδρείκελο! Ειδικότερα, στην Αμερική στο Υπουργείο Μεταφορών εγκρίθηκε το σχέδιο για το πρώτο προηγμένο γυναικείο ανδρείκελο δοκιμών σύγκρουσης, με την ονομασία THOR-05F.

Ο οργανισμός ελπίζει ότι το νέο ανδρείκελο θα βοηθήσει να καταδειχθεί πώς οι αερόσακοι, οι ζώνες ασφαλείας και οι δομές του οχήματος επηρεάζουν το γυναικείο σώμα σε μια σύγκρουση, ώστε να διαμορφωθούν οι κανονισμοί και τα σχέδια για την ασφάλεια.

Το THOR-05F έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το γυναικείο σωματότυπο, που πιθανόν όλα αυτά τα χρόνια να είχε σημεία ελλιπούς κάλυψης στις δοκιμές κρας τεστ σε σχέση με το ανδρικό σωματότυπο.

Το THOR-05F, είναι πιο μικρό σε διαστάσεις σε σχέση με τον ανδρικό, διαθέτει αισθητήρες στην κοιλιά, τη λεκάνη και τα χέρια για τη μέτρηση της πίεσης και των δυνάμεων που ασκούνται εκεί σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Έως και σήμερα, το πρότυπο που έχουν οι Οργανισμοί των κρας τεστ εκτελείται από το ανδρείκελο Hybrid III που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και βασίζεται σε έναν άνδρα ύψους 1,73 μέτρων και βάρους 74 κιλών. Όμως ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί και ένα για το γυναικείο σωματότυπο, μιας και σύμφωνα με έρευνες γυναίκες έχουν 73% περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστούν και 17% περισσότερες πιθανότητες να σκοτωθούν από τους άνδρες σε μια σύγκρουση.