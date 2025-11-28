Τουλάχιστον 128 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Περίπου 200 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, ενώ οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν δεκάδες ακόμη σορούς στα διαμερίσματα του συγκροτήματος Wang Fuk Court, καθώς ο καπνός από την πυρκαγιά συνέχιζε να αιωρείται πάνω από την περιοχή περισσότερες από 48 ώρες μετά το ξέσπασμά της.

Ο υπουργός Ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ, Κρις Τανγκ, δήλωσε ότι 89 σοροί δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί και πως 79 άτομα τραυματίστηκαν. Ο ίδιος απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για την ηλικία και το φύλο των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως είπε, «δεν υπάρχει τίποτα που η κυβέρνηση να μην είναι διατεθειμένη να δημοσιοποιήσει» και ότι οι αρχές θα δώσουν όλα τα στοιχεία όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Η καταστροφική αυτή πυρκαγιά, η πιο θανατηφόρα στο Χονγκ Κονγκ τα τελευταία 70 χρόνια, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αιτήματα για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία σχετικά με πιθανές παραλείψεις των αρμόδιων αρχών.

Ανησυχίες για την ασφάλεια των υλικών

Κάτοικοι του Wang Fuk Court ανέφεραν ότι είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει το Τμήμα Εργασίας για την ευφλεκτότητα του πράσινου προστατευτικού διχτυού που κάλυπτε τις μπαμπού σκαλωσιές γύρω από τα κτίρια. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές είχαν εκτιμήσει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν «σχετικά χαμηλός».

Μία κάτοικος, η Σίντι, η οποία μεγάλωσε στο συγκρότημα, δήλωσε στο NBC News ότι ένιωσε «πολύ λυπημένη» και «ανήμπορη» βλέποντας το σπίτι της να καταστρέφεται ολοσχερώς. Η ίδια πρόσθεσε: «Ελπίζω πραγματικά να υπάρχουν επιζώντες. Εύχομαι να γίνει ένα θαύμα».

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας

Ο Κρις Τανγκ ανέφερε ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το δίχτυ που περιέβαλλε τα κατώτερα πατώματα του κτιρίου Wang Cheong House, ενός από τους επτά πύργους του συγκροτήματος.

Η παρουσία εύφλεκτου φελιζόλ στα παράθυρα συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς προς τα πάνω, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε έξι ακόμη κτίρια. Οι φλόγες έσπαγαν τα τζάμια και εισχωρούσαν στα διαμερίσματα, καίγοντας ταυτόχρονα το εσωτερικό και το εξωτερικό των πολυκατοικιών.

Η έντονη θερμότητα προκάλεσε την ανάφλεξη των μπαμπού σκαλωσιών, οι οποίες, καθώς κατέρρεαν, δημιούργησαν νέες εστίες φωτιάς. «Αν και το δίχτυ πληρούσε κάποιες προδιαγραφές επιβράδυνσης φλόγας, μπορούσε να αναφλεγεί σε υψηλές θερμοκρασίες», είπε ο Τανγκ, προσθέτοντας ότι το ίδιο ίσχυε και για τις σκαλωσιές.

Έρευνα για διαφθορά και συλλήψεις

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Κατά της Διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι συγκρότησε ειδική ομάδα έρευνας για πιθανές υποθέσεις διαφθοράς. Οκτώ άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους σύμβουλοι, υπεργολάβοι σκαλωσιών και μεσάζοντες.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία της Prestige Construction and Engineering Co., της εταιρείας που είχε αναλάβει τις εργασίες ανακαίνισης, ενώ συνέλαβε δύο διευθυντές και έναν μηχανικό σύμβουλο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.