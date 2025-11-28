Έφυγε από τη ζωή ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας σε ηλικία 95 ετών, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής. Ανάμεσα στα εμβληματικά έργα του ξεχωρίζουν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Γεννημένος στον Πειραιά, ο Μουστάκας έδειξε από μικρός την καλλιτεχνική του κλίση. Η πρώτη του επαγγελματική εμπειρία ήταν στην εταιρεία «Κεραμικός», όπου δημιούργησε πορσελάνες, αποκαλύπτοντας από νωρίς το ταλέντο και τη δεξιοτεχνία του.

Σπούδασε γλυπτική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (1950-1953) με καθηγητή τον Μιχάλη Τόμπρο και συνέχισε τις σπουδές του στην Accademia di Belle Arti της Φλωρεντίας (1960-1963) με υποτροφία. Παράλληλα, εμβάθυνε στη χαρακτική και τη χαλκοχύτευση, διευρύνοντας το εύρος της καλλιτεχνικής του έκφρασης.

Η τέχνη ως έκφραση βιωμάτων

Σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας επισημαίνει ότι τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του βρήκαν δημιουργική διέξοδο μέσα από το έργο του. Ο θάνατος του αδελφού του σε πτώση μαχητικού αεροσκάφους, η φρίκη της Κατοχής —με τον κρεμασμένο φίλο του στην Τρίπολη— και το επάγγελμα του πατέρα του, μηχανικού στους ΣΠΑΠ, αποτυπώθηκαν σε έργα όπως ο «Ίκαρος» και «Το Βαγόνι Σαρκοφάγος».

Διεθνής αναγνώριση και βραβεύσεις

Ο Ευάγγελος Μουστάκας συμμετείχε σε πλήθος εκθέσεων, ατομικών και ομαδικών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1968 απέσπασε το χρυσό μετάλλιο στην Biennale της Αλεξάνδρειας, ενώ παρουσίασε έργα του στη Μόσχα, στην Ιταλία, στη Γιουγκοσλαβία, στη Βραζιλία, στις ΗΠΑ, στο Λονδίνο και στο Παρίσι.

Τιμήθηκε με το Α΄ βραβείο στον διαγωνισμό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Μοσχάτο και με το Α΄ βραβείο «Νέων Γλυπτών» από την Ελληνοαμερικανική Ένωση, μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων που επιβεβαίωσαν τη διεθνή του αναγνώριση.

Μνημεία και δημιουργίες σε όλη την Ελλάδα

Τα έργα του κοσμούν πόλεις σε όλη τη χώρα: στο Καρπενήσι, στην Παλλήνη, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, στην Τρίπολη (Μνημείο των Κρεμασμένων), στην Τανάγρα (Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων), στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Κεφαλονιά. Δημιουργίες του βρίσκονται επίσης σε μουσεία και συλλογές στην Αμερική, την Κύπρο, την Αφρική, το Ισραήλ, την Ιαπωνία και την Ευρώπη.

Πολυδιάστατη καλλιτεχνική παρουσία

Πέρα από τη γλυπτική, ο Μουστάκας ασχολήθηκε με την εικονογράφηση βιβλίων και τη δημιουργία μεταλλίων, εργάστηκε ως συντηρητής έργων τέχνης και δίδαξε για μικρό διάστημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Έδωσε διαλέξεις σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια, μεταφέροντας και αντλώντας εμπειρίες από τον παγκόσμιο χώρο της γλυπτικής.

Ήταν μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας από το 1955 και συμμετείχε σε πολλές επιτροπές κρίσης διαγωνισμών μνημείων, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή.