Δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας στο πεδίο βολής Αφάντου Ρόδου, όπου βρήκε φρικτό θάνατο ο 19χρονος ΕΠΟΠ, Ραφαήλ Γαλυφιανάκης και τραυματίστηκε βαριά ο 39χρονος επιλοχίας του από έκρηξη χειροβομβίδας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr.

Τα ευρήματα θα εξεταστούν αρμοδίως, ωστόσο δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, αν κάποια απ’ αυτά συνδέονται με το θλιβερό συμβάν. Ο πραγματογνώμονας της οικογένειας Γαλυφιανάκη είναι στη Ρόδο από το πρωί της Πέμπτης, προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και να μην υπάρξει η παραμικρή σκιά ως προς τις συνθήκες της τραγωδίας.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι καταλυτικές θα είναι οι μαρτυρίες που θα ληφθούν, ιδίως του 39χρονου επιλοχία που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, που ίσως διαφωτίσουν τι συνέβη στο πεδίο βολής, τι προηγήθηκε της τραγωδίας και ποια ήταν η «πεπατημένη» σε ασκήσεις τέτοιου τύπου.