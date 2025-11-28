Τεράστιος ο πόνος στην κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στη Ρόδο. Η οικογένεια του, συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρετούν στο Τυμπάκι, στον τόπο καταγωγής του.

Από νωρίς την Παρασκευή πλήθος κόσμου βρέθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου όπου γίνεται η κηδεία του 19χρονου που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα. Οι άνθρωποι του συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν με δάκρια στα μάτια και κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα.

Όπως αναφέρει το Cretalive, όλοι είναι συντετριμμένοι για τον αναπάντεχο χαμό του, μιλώντας για ένα εξαιρετικό παιδί που είχε ως όνειρο να ασχοληθεί με τον στρατό.

«Ήταν ένα πολύ καλό παιδί, αγαπούσε όλο τον κόσμο – τον αγαπούσε όλος ο κόσμος. Πάντα σκεφτόταν το καλό όλων. Ήμασταν φιλαράκια, κάναμε παρέα, μαζί μεγαλώσαμε. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του» δήλωσε φίλος του.

«Του άρεσε πάρα πολύ ο στρατός, περνούσε πολύ καλά» συμπλήρωσε.

Η είσοδος της σορού του 19χρονου στην εκκλησία έγινε υπό τους ήχους της μπάντας του Στρατού ενώ παράλληλα, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθιμα.

Στεφάνι έχουν αποστείλει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.