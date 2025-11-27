Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/11) η κλήρωση 2994 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 2,2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 10, 15, 17, 24 και 40 και Τζόκερ ο αριθμός 7.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ σημειώθηκε τζακ ποτ τόσο στην πρώτη, όσο και στην δεύτερη κατηγορία.

Στην επόμενη κλήρωση την Κυριακή 30 Νοεμβρίου η πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 2, 6 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.