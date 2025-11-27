Η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για τον φόνο της πεθεράς της ζήτησε και έλαβε προθεσμία, ώστε να απολογηθεί την Παρασκευή.

Σοκάρει ο διάλογος της ηλικιωμένης με τη νύφη της λίγο πριν η τελευταία τη δολοφονήσει μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.

Η 46χρονη υποστηρίζει πως έφτασε στο έγκλημα επειδή η πεθερά της την αναγνώρισε. Από το ηχητικό ντοκουμέντο όμως, που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Η ηλικιωμένη πίστευε πως απέναντί της βρισκόταν ένας άντρας κουκουλοφόρος.

Ο διάλογος της ηλικιωμένης με τη νύφη της που σοκάρει

Το MEGA παρουσιάζει τη συνομιλία που ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

46χρονη νύφη: (με βαριά φωνή) Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά!

75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό.

46χρονη νύφη: Πού είναι τα λεφτά;75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε.

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: Αγόρι μου δεν έχεις μάνα;

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…

«Α, εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, πάρ ΄την και φύγε παιδί μου, έλα, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω, φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;».

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι «ρόδες» είναι ένα τροχήλατο τραπέζι όπου έχει τα τιμαλφή και τα χρήματα.

Ύποπτη από την αρχή

Μαρτυρία στο Live News αναφέρει πως από την αρχή η 46χρονη ήταν ύποπτη.

«Τον τελευταίο καιρό η 46χρονη δεν είχε καλές σχέσεις με την γιαγιά. Ο μόνος από την οικογένεια που θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο ήταν αυτή. Η γιαγιά είχε πει σε κάποιους από την οικογένεια: ”Να την προσέχετε την νύφη μου”. Μετά το φονικό όταν έλεγαν στον γιο της νεκρής: ”Ρε συ μήπως το έχει κάνει η γυναίκα σου;” Αυτός απαντούσε: ”Ρε πάτε καλά; Τι πράγματα είναι αυτά; Αυτά τα λένε οι δημοσιογράφοι για να μας αποπροσανατολίζουν. Η γυναίκα μου την αγαπούσε τη μαμά”. Η 46χρονη δεν είχε προστριβές με την ηλικιωμένη, απλώς δεν την συμπαθούσε».

Η Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, Βασιλένα Σταυροπούλου, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνο.

«Αυτό το θέατρο το έχουμε δει και σε άλλα οικογενειακά στυγερά εγκλήματα. Αυτό που αναγνωρίζουμε είναι το αδίστακτο κομμάτι αυτής της γυναίκας ακόμη και όταν εκλιπαρούσε η πεθερά της, δεν σταματούσε. Είναι άλλοι η ψυχική ασθένεια, άλλο το ψυχιατρικό περιστατικό και άλλο ο κακός χαρακτήρας και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που συνιστούν ανθρωποκτόνο δράση. Ο τζόγος είναι όντως ψυχιατρική διαταραχή. Από εκεί και πέρα αυτό δεν συνιστά ανθρωποκτόνο δράση. Είναι επικίνδυνη προσωπικότητα, και αυτό που κατηγορεί στους άλλους πχ αναφορικά με τους αλλοδαπούς, το εκτέλεσε η ίδια. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα ενός χαρακτήρα που έχει στηθεί στα χρόνια. ο τζόγος δεν είναι ο πυρήνας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Τι είπε ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της 46χρονης, Βασίλης Ταουξής μίλησε επίσης στο MEGA.

«Χθες στον εισαγγελέα δεν εμφανιστήκαμε, στον ανακριτή εμφανιστήκαμε διαδικαστικά για να πάρουμε προθεσμία για αύριο. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε όσο περιμέναμε, δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί μας. Η εμφάνισή της ήταν άθλια, ήταν υπό κατάσταση κατάρρευσης και υποβασταζόταν από τους αστυνομικούς. Δεν έχω εικόνα από την προηγούμενη συμπεριφορά και δραστηριότητά της. Διαβάζουμε την δικογραφία με τους συνεργάτες μου, και υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχουν ειπωθεί πολλές υποθέσεις για το περιστατικό και ο καθένας λέει και την δική του άποψη. Δεν αμφισβητεί κανείς την εξαιρετική δουλειά του Τμ. Ανθρωποκτονιών, δεν αμφισβητεί κανείς την ειλικρίνεια της κατηγορούμενης που σε δύο ανακριτικές διαδικασίες, ομολόγησε πλήρως την ενοχή της», τόνισε.

Το χρονικό

Οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν για εισβολή αγνώστων με σκοπό την ληστεία, καθώς το σπίτι ήταν αναστατωμένο και υπήρχαν σημάδια ότι κάποιος έψαχνε.

Η κόρη του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες υποψιαζόταν την 46χρονη από την πρώτη στιγμή. Οι αστυνομικοί βρήκαν το σημείο-κλειδί: τα χρέη της 46χρονης λόγω τζόγου.

Φρόντισε να καλύψει το πρόσωπό της, να φορέσει γάντια και να στρέψει προς άλλη κατεύθυνση τις κάμερες, για να μην καταγραφεί η είσοδος και η διαφυγή της από το σπίτι. Οι Αρχές κατάφεραν από κάμερες ασφαλείας να «πιάσουν» το μαύρο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε η 46χρονη κατά τη διαφυγή της μετά τη δολοφονία της πεθεράς της.

Η γυναίκα, που σήμερα επικαλείται ψυχιατρικά προβλήματα και εξαρτήσεις στον τζόγο, για περίπου έναν μήνα έπαιζε θέατρο στους συγγενείς της 75χρονης. Ήταν από τους πρώτους που έσπευσε στο σημείο του στυγερού εγκλήματος διότι ανησυχούσε που δεν απαντούσε στα τηλέφωνα η πεθερά της.

Ακολούθως έδειχνε συντετριμμένη και θρηνούσε για τον άδικο χαμό της που η ίδια είχε προκαλέσει. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να χτίσει άλλοθι, επισκέφθηκε ακόμη και ψυχίατρο, ενώ την ημέρα της κηδείας στεκόταν «βράχος» δίπλα στον σύζυγό της που αναζητούσε τους δολοφόνους της μητέρας του.