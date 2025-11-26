Με γρήγορα βήματα και σκυμμένο το κεφάλι, η 46χρονη κατηγορούμενη βγαίνει από τα δικαστήρια Πειραιά και μπαίνει στο αυτοκίνητο της Ασφάλειας, που την περίμενε.

Μπροστά στις κάμερες δεν θέλησε να πει το παραμικρό για το έγκλημα που ομολόγησε. Για τη δολοφονία της πεθεράς του, που προσπαθούσε να συσκοτίσει για σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα.

Τα νέα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας τη νύχτα του εγκλήματος, οι μαρτυρίες στενών συγγενών της 46χρονης στο Live News και μια σειρά από αναρτήσεις που έκανε τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της, είναι ορισμένα από τα κυριότερα κεφάλαια στις εξελίξεις της ημέρας.

Ο γιος της ηλικιωμένης σε ανάρτηση έδινε υπόσχεση στη μητέρα του πως θα βρει τον δολοφόνο της.

«Την δολοφόνησαν μέσα στο πατρικό μας στην Σαλαμίνα. Η μητέρα μου ήταν μια αγωνίστρια της ζωής. Μας έμαθε ποτέ να μη λυγίζουμε και αν ακόμα το κάνουμε πάντα να σηκωνόμαστε με τιμή και σεβασμό και να αντιμετωπίζουμε κάθε, μα κάθε δυσκολία. Βασάνισαν την μητέρα μου με μίσος, αλλά δεν θα γλυτώσουν να είναι σίγουροι.

Δεν γύρισε την πλάτη στο κακό. Το κοίταξε στα ίσια, με βλέμμα ίσως φοβισμένο, τρομοκρατημένο, αλλά το αντίκρυσε, το αντιμετώπισε! Δεν είχε κανένα όπλο να αντιμετωπίσει και τους σκιερούς, ύπουλους, ανόμους, είχε όμως καρδιά και πίστη! Και η καρδούλα της στάθηκε πιο δυνατή από τη σκοτεινή βία. Δεν έπεσε απλά, έπεσε μαχόμενη με ό,τι είχε! Οι δειλοί και άνανδροι νομίζουν πως αφαιρούν εύκολα μια ζωή.

Μα η αλήθεια, χαρίζουν μαρτύριο και ο μάρτυρας στέκεται ψηλότερα από τον κάθε φόβο και το κάθε κακό! Στελλίτσα μου, μάνα μου, πήγες να βρεις τον μπαμπάκα μας που έφυγε μόλις πριν από 9 μήνες. Θα συναντηθούμε ξανά. Θα τους βρούμε, να είσαι σίγουρη! Θα τους βρούμε Μανούλα μου, στο υπόσχομαι!».

Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη της

Οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 75χρονης έχουν συνταράξει ολόκληρη τη χώρα. Η 46χρονη λύγισε και αναγκάστηκε να ομολογήσει, όταν οι αστυνομικοί της παρουσίασαν μια σειρά από στοιχεία.

Σε αυτό το βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, φαίνεται να αποχωρεί από την περιοχή του εγκλήματος με το αυτοκίνητό της. Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν στο τιμόνι, ήταν ένα από τα στοιχεία που δεν κατάφερε να αντικρούσει η 46χρονη. Πίστευε πιθανότατα πως τα γάντια που φορούσε εκείνη τη νύχτα την προστάτευαν. Το αίμα όμως πέρασε στα δάχτυλά της και οι αστυνομικοί βρήκαν στο όχημα ένα στοιχείο – κλειδί, στο δρόμο της εξιχνίασης.

Ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία

Η 46χρονη υποστηρίζει πως έφτασε στο έγκλημα επειδή η πεθερά της την αναγνώρισε. Από το ηχητικό ντοκουμέντο όμως, που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Η ηλικιωμένη πίστευε πως απέναντί της βρισκόταν ένας άντρας κουκουλοφόρος.

Το Live News παρουσιάζει απόσπασμα από όσα έλεγε η ηλικιωμένη λίγο πριν δολοφονηθεί.

«Α, εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, πάρ ΄την και φύγε παιδί μου, έλα, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω, φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;».

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι «ρόδες» είναι ένα τροχήλατο τραπέζι όπου έχει τα τιμαλφή και τα χρήματα.

Ο διάλογος της ηλικιωμένης με τη νύφη της την ώρα της δολοφονίας

Το Live News παρουσιάζει τη συνομιλία που ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

46χρονη νύφη: (με βαριά φωνή) Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά!

75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό.

46χρονη νύφη: Πού είναι τα λεφτά;

75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε.

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: Αγόρι μου δεν έχεις μάνα;

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…

Γιατί η καθ’ ομολογίαν φόνισσα δεν πήγε κατευθείαν στο σημείο που υπήρχαν τα χρήματα. Γιατί παρέμεινε τόση ώρα στο σπίτι τη νύχτα του εγκλήματος; Πώς εξηγούνται οι κινήσεις που έκανε μετά τη δολοφονία; Όλα αυτά μένει να απαντηθούν.

Τι υποστήριζε η 46χρονη πριν και μετά τη δολοφονία της ηλικιωμένης

Στη γειτονιά του εγκλήματος, οι πάντες είναι συγκλονισμένοι για ακόμα μια μέρα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τα όσα έμελλε να αποκαλυφθούν.

Το θύμα, που είχε σοβαρά κινητικά προβλήματα, εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι, λαιμό και θώρακα από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.

Όπως ανέφερε η 46χρονη κατηγορούμενη στους αστυνομικούς, κίνητρο για το έγκλημα ήταν τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι της πεθεράς της. Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει διαπιστωθεί αν τελικά έφυγε από το διαμέρισμα με μετρητά και κοσμήματα, εκείνη τη νύχτα.

«Ναι, εγώ το έχω κάνει. Έχω μετανιώσει σας λέω, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Μετά από όλο αυτό πήγα σε ψυχίατρο και πλέον παίρνω φάρμακα. Αφού δεν βρήκα τα λεφτά και σιγουρεύτηκα ότι η πεθερά μου πέθανε, βγήκα από το σπίτι. Πήδηξα από το παράθυρο και μπήκα στο αμάξι», υποστήριξε.

Ωστόσο, λίγο μετά τη δολοφονία, η 46χρονη έλεγε: «Είμαι ταραγμένη και συγκλονισμένη. Έστειλα μήνυμα στην πεθερά μου το πρωί: ‘’Καλημέρα’’. Δεν μου απάντησε και μου φάνηκε περίεργο, αν και γενικά αργούσε να μας απαντήσει. Ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους που ενδιαφέρθηκα για το αν έχει συμβεί κάτι. Φτάσαμε με την κόρη της στις 18:00 στο σπίτι. Υπήρχε αναστάτωση. Θυμάμαι ότι έπιασα κάποια πράγματα. Τρόμαξα και πανικοβλήθηκα. Είδα μια τσάντα πάνω στο κρεβάτι και την πέταξα κάτω. Δεν ξέρω τι είχε μέσα».

Μαρτυρίες στο Live News

Μαρτυρία στο Live News αναφέρει πως από την αρχή η 46χρονη ήταν ύποπτη.

«Τον τελευταίο καιρό η 46χρονη δεν είχε καλές σχέσεις με την γιαγιά. Ο μόνος από την οικογένεια που θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο ήταν αυτή. Η γιαγιά είχε πει σε κάποιους από την οικογένεια: ”Να την προσέχετε την νύφη μου”. Μετά το φονικό όταν έλεγαν στον γιο της νεκρής: ”Ρε συ μήπως το έχει κάνει η γυναίκα σου;” Αυτός απαντούσε: ”Ρε πάτε καλά; Τι πράγματα είναι αυτά; Αυτά τα λένε οι δημοσιογράφοι για να μας αποπροσανατολίζουν. Η γυναίκα μου την αγαπούσε τη μαμά”. Η 46χρονη δεν είχε προστριβές με την ηλικιωμένη, απλώς δεν την συμπαθούσε».

Το ύποπτο ξέσπασμα στην κηδεία

Σύμφωνα με μία ακόμη μαρτυρία, η 46χρονη είχε ένα περίεργο ξέσπασμα στην κηδεία της πεθεράς της.

«Κάποια στιγμή στην κηδεία η 46χρονη, ενώ είναι ψυχρή, κάνει ένα μεγάλο ξέσπασμα. Εκείνη τη στιγμή, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους όλοι και αναρωτήθηκαν τι έπαθε ξαφνικά. Έκανε πολλή εντύπωση το ξέσπασμα. Είχαν βάλει από τις πρώτες ημέρες στο στόχαστρο την νύφη οι αστυνομικοί. Και αυτό που την είχε καταστήσει ύποπτη ήταν από τη μία ο τζόγος, αλλά και το ότι ήταν ένα από τα πρόσωπα που ήξερε για τα χρήματα».

Στο Live News η δικηγόρος της 46χρονης & της οικογένειας της ηλικιωμένης

Η 46χρονη ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Με τις αποκαλύψεις για το φονικό να είναι συνεχείς και την τοπική κοινωνία να παραμένει ανάστατη.

