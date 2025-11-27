Η κακοκαιρία Adelo έπληξε και τη Φοινικούντα, με ανεμοστρόβιλο να προκαλεί σοβαρές ζημιές σε οικίες, επιχειρήσεις και υποδομές. Οι δυνατές ριπές ήταν τέτοιας έντασης, που ξερίζωσαν στέγες από κατοικίες, έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων και εκτόξευσαν λαμαρίνες στο οδικό δίκτυο, με τους οδηγούς να γλιτώνουν από «θαύμα».

Το σκηνικό, που κατάφερε να καταγράψει η ΕΡΤ, είναι πραγματικά συγκλονιστικό: ξεριζωμένα δέντρα, σοβαρές ζημιές σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και σπίτια, καθώς και πεσμένες κολώνες της ΔΕΗ.

Από τις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή παραμένει αυτή την ώρα χωρίς ρεύμα, ενώ τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ κάνουν ότι μπορούν για να επανέλθει.

Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, μιλώντας στο eleftehriaonline.gr, επεσήμανε ότι γίνεται μια πρώτη προσπάθεια για την καταγραφή των ζημιών και για να δοθεί βοήθεια όπου υπάρχει ανάγκη, αν και μέχρι στιγμής, οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν αυτό το εγχείρημα.

*Πηγή φωτογραφικού υλικού: ΕΡΤ