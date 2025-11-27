Αύξηση 17,2% σημείωσαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) στο σύνολο της οικονομίας της χώρας το γ’ τρίμηνο εφέτος και ανήλθαν σε 31.768, έναντι των 27.106 το γ’ τρίμηνο του 2024, ενώ υπήρξε μείωση 9,6% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 35.150.

Στον αντίποδα, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων ανήλθαν σε 98, παρουσιάζοντας αύξηση 75% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2024 που είχαν ανέλθει σε 56.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα:

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το γ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταποίηση» (61%), ενώ η μικρότερη αύξηση καταγράφηκε στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (13,2%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

-Βόρεια Ελλάδα: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.279 εγγραφές σε σύνολο 8.030.

-Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.810 εγγραφές σε σύνολο 7.412.

-Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.108 εγγραφές σε σύνολο 12.350.

-Νησιά Αιγαίου- Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.196 εγγραφές σε σύνολο 3.976.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, κατά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:

-Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 4.789 εγγραφές σε σύνολο 21.918.

-Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 918 εγγραφές σε σύνολο 4.997.

-Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 101 εγγραφές σε σύνολο 410.

-Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 797 εγγραφές σε σύνολο 4.443.