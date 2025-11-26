αναζητήση
21 oC weather-icon
αναζητήση
αναζητήση
Κόσμος

Κύπρος και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ – Εκκρεμούσε από το 2007

Κύπρος και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ – Εκκρεμούσε από το 2007
TANEA Newsroom 26/11/2025, 13:01
Τελευταία Νέα

Κύπρος και Λίβανος υπέγραψαν την Τετάρτη Συμφωνία Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης των δύο χωρών και συμφώνησαν στην προώθηση της διερεύνησης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Λιβάνου με τη δημιουργία τεχνικών ομάδων και διενέργεια μελέτης βιωσιμότητας.

Για «ορόσημο στρατηγικής σημασίας», έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στην συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ, ενώ Σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνητικού εκπρόσωπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, η σημερινή συμφωνία «κλείνει μια εκκρεμότητα σχεδόν είκοσι ετών και επιβεβαιώνει τη δυναμική στην Ανατολική Μεσόγειο, με πρωταγωνιστή την Κυπριακή Δημοκρατία ως σταθερό και αξιόπιστο παράγοντα».

Αναλυτικά τα 10 σημεία της συμφωνίας

Οριοθέτηση ΑΟΖ Κύπρου – Λιβάνου

Μετά από 18 χρόνια διαβουλεύσεων, υπεγράφη η συμφωνία για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Λιβάνου. Η συμφωνία δεν χρειάστηκε έγκριση από το λιβανικό κοινοβούλιο, καθώς υπογράφηκε απευθείας από τον Πρόεδρο της χώρας, όπως είχε συμβεί και με τη συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Λιβάνου

Οι δύο χώρες υπέβαλαν κοινό αίτημα στην Παγκόσμια Τράπεζα για τη διεξαγωγή μελέτης βιωσιμότητας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεσή τους. Κατά τις συζητήσεις στη Λευκωσία και τη Βηρυτό, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από χώρες του Κόλπου για πιθανή χρηματοδότηση του έργου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η μελέτη αυτή αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών.

Προοπτική οριοθέτησης με τη Συρία

Η νέα συμφωνία δημιουργεί προϋποθέσεις για έναρξη παράλληλων συζητήσεων Κύπρου και Λιβάνου με τη Συρία σχετικά με την οριοθέτηση των αντίστοιχων ΑΟΖ, ενισχύοντας τον περιφερειακό διάλογο για τη θαλάσσια ασφάλεια και συνεργασία.

Επιπτώσεις στη «Γαλάζια Πατρίδα»

Οι εξελίξεις αυτές θεωρούνται πλήγμα για τη τουρκική πολιτική της «Γαλάζιας Πατρίδας». Η συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου περιορίζει τις τουρκικές επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς το 2007 η Άγκυρα είχε καταφέρει να μπλοκάρει τη συμφωνία μέσω του λιβανικού κοινοβουλίου.

Στρατιωτική και ευρωπαϊκή στήριξη

Στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων, προβλέπεται ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου με τη στήριξη της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και ασφάλεια της χώρας.

Ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδότηση

Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ, θα προωθηθούν ευρωπαϊκά projects στο Λίβανο στο πλαίσιο της Μεσογειακής Συμφωνίας. Η σχετική σύνοδος κορυφής ηγετών της ΕΕ και χωρών της περιοχής έχει προγραμματιστεί για τις 23-24 Απριλίου στην Κύπρο.

Συνεκμετάλλευση ενεργειακών κοιτασμάτων

Κύπρος και Λίβανος θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για συμφωνία συνεκμετάλλευσης πιθανών κοιτασμάτων που εκτείνονται στις δύο ΑΟΖ, ενισχύοντας το κοινό ενεργειακό μέτωπο στην περιοχή.

Οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ

Προχωρά η αποδέσμευση ποσού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον Λίβανο. Η συνολική βοήθεια του ενός δισεκατομμυρίου είχε ανακοινωθεί κατά την κοινή επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη Βηρυτό.

Στρατηγική συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου

Η Κυπριακή Προεδρία στην ΕΕ θα επιδιώξει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη στρατηγική και συνολική συμφωνία συνεργασίας με τον Λίβανο, ενισχύοντας τη θεσμική σχέση των δύο χωρών.

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Η Ουάσιγκτον χαιρετίζει τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου, θεωρώντας ότι ενισχύει τον Λίβανο και τον Πρόεδρο Αούν, ενώ παράλληλα αποδυναμώνει τη Χεζμπολάχ. Η θετική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον στον ενεργειακό τομέα της περιοχής.

Πορτοφόλι
Τελευταία Νέα

Δείτε επίσης

Γάζα: Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς παρέλαβε τα πτώματα 15 Παλαιστίνιων κρατούμενων

Γάζα: Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς παρέλαβε τα πτώματα 15 Παλαιστίνιων κρατούμενων

Τουρκία: Συμβόλαια 6,5 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας «Χαλύβδινος Θόλος»

Τουρκία: Συμβόλαια 6,5 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας «Χαλύβδινος Θόλος»

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 
Εικόνα google Ακολουθήστε ΤA NEA στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Τα Νέα Logo Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Δημοφιλή

Κόσμος
Κόσμος

Τέσσερις νεκροί από την πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Χονγκ Κονγκ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, η οποία άφησε άλλους παγιδευμένους μέσα, ανακοίνωσαν οι αρχές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης ανέφερε τέσσερις θανάτους και τρεις τραυματίες. Νωρίτερα, η αστυνομία είχε αναφέρει οκτώ θύματα. Ο λόγος για την απόκλιση δεν ήταν άμεσα σαφής. Τα μέσα ενημέρωσης […]

26/11/2025 12:02
Τέσσερις νεκροί από την πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Χονγκ Κονγκ
Κόσμος

Αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία: Το Κρεμλίνο κάνει λόγο για «ορισμένα θετικά σημεία»

Το Κρεμλίνο μίλησε σήμερα για «ορισμένα θετικά σημεία» στο αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο να διευθετήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει συζητηθεί «λεπτομερώς με κανέναν». «Ορισμένα σημεία, μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικά, αλλά πολλά άλλα χρήζουν ιδιαίτερης συζήτησης μεταξύ ειδικών», δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου […]

26/11/2025 11:54
Αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία: Το Κρεμλίνο κάνει λόγο για «ορισμένα θετικά σημεία»
Κόσμος

Ιστορική απόφαση για τον ομόφυλο γάμο – Η Ευρώπη λέει «ναι»

Το Δικαστήριο της ΕΕ υποχρεώνει την Πολωνία να αναγνωρίσει τον ομόφυλο γάμο που τελέστηκε σε άλλο κράτος-μέλος - Τα κράτη δεν υποχρεώνονται να νομιμοποιήσουν τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, αλλά οφείλουν να αναγνωρίζουν όσους έχουν συναφθεί νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Γιώργος Μαζιάς
26/11/2025 11:29
Ιστορική απόφαση για τον ομόφυλο γάμο – Η Ευρώπη λέει «ναι»
Κόσμος

Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο στο Χονγκ Κονγκ – Δύο σοβαρά εγκαυματίες και παγιδευμένοι

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, καθώς φλόγες κατέστρεψαν σκαλωσιές από μπαμπού σε ένα συγκρότημα κατοικιών, αφήνοντας δύο άτομα αναίσθητα με σοβαρά εγκαύματα και παγιδεύοντας αρκετούς κατοίκους. Βίντεο αποκαλύπτει το μέγεθος της φωτιάς. Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district […]

26/11/2025 10:52
Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο στο Χονγκ Κονγκ – Δύο σοβαρά εγκαυματίες και παγιδευμένοι
Κόσμος

Στο Ισραήλ μια από τις τρεις τελευταίες σορούς ομήρων

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι παρέλαβε χθες μία από τις τρεις τελευταίες σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας διευκρινίζοντας ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν από τις παλαιστινιακές ομάδες Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ ήταν αυτά ενός Ισραηλινού. “Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής” εκπρόσωποι του στρατού «ενημέρωσαν την οικογένεια του νεκρού […]

26/11/2025 10:41
Στο Ισραήλ μια από τις τρεις τελευταίες σορούς ομήρων

Αν είσαι συνδρομητής
ξεφύλλισε Τα ΝΕΑ

ΤΑ ΝΕΑ 26.11.2025

Όλα τα θέματα

Όλα τα Νέα
Απόρρητο