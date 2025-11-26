Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που ζητά την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η «ανάλογη με την ηλικία αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο» και να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο, η νομοθετική πρόταση προβλέπει τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού ορίου ψηφιακής ηλικίας στα 16 έτη. Κάτω από αυτό το όριο, η πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει ρητή άδεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες.

Παράλληλα, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να καθοριστεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το ελάχιστο όριο των 13 ετών για τη χρήση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσιών βίντεο και ψηφιακών βοηθών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ψήφισμα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, ωστόσο αναμένεται να επηρεάσει τις μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο.