Δύο εβδομάδες πριν τεθεί σε ισχύ στην Αυστραλία η απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 16 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ομάδα πολιτών προσέφυγε δικαστικά κατά του νόμου, προκαλώντας έντονη δημόσια συζήτηση.

Η οργάνωση Digital Freedom Project ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, ζητώντας την αναστολή εφαρμογής του μέτρου. Ενάγοντες είναι δύο 15χρονοι μαθητές, ο Νόα Τζόουνς και η Μέισι Νέιλαντ, που υποστηρίζουν πως ο νόμος παραβιάζει τα συνταγματικά τους δικαιώματα.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο λογαριασμοί σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το YouTube, το Snapchat, το Instagram και το Facebook αναμένεται να κλείσουν στις 10 Δεκεμβρίου, καθώς ανήκουν σε ανήλικους κάτω των 16 ετών. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, περίπου 350.000 χρήστες του Instagram και 150.000 του Facebook είναι ηλικίας 13 έως 15 ετών.

Από την ίδια ημερομηνία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποχρεούνται να αποκλείουν τους ανήλικους χρήστες, διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 28 εκατ. ευρώ (49,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας). Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μέτρο αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών από διαδικτυακούς κινδύνους.

Τα επιχειρήματα της προσφυγής

Σε ανακοίνωσή της, η Digital Freedom Project υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός των νέων από τα κοινωνικά δίκτυα τους «κλέβει την ελευθερία πολιτικής επικοινωνίας», δικαίωμα που προστατεύεται από το Σύνταγμα. «Η νομοθεσία είναι εξαιρετικά υπερβολική», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Μέισι Νέιλαντ δήλωσε πως ο νόμος στερεί από τους νέους τη δυνατότητα να εκφράζουν τη γνώμη τους στο διαδίκτυο. «Οι νέοι άνθρωποι όπως εγώ είναι οι ψηφοφόροι του αύριο (…) δεν θα πρέπει να μας φιμώνουν. Είναι σαν το βιβλίο ‘1984’ του Όργουελ και αυτό με τρομάζει», ανέφερε.

Πρόεδρος της Digital Freedom Project είναι ο Τζον Ράντικ, μέλος του Libertarian Party στο κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η νομοθεσία περιορίζει αδικαιολόγητα τα δικαιώματα των ανηλίκων.

Η αντίδραση της κυβέρνησης

Μετά την κατάθεση της προσφυγής, η υπουργός Επικοινωνίας Ανίκα Γουέλς τόνισε στο κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι «δεν θα εκφοβιστεί από απειλές και νομικές κινήσεις». «Παρά το γεγονός ότι δεχόμαστε απειλές και νομικές προσφυγές από νέους ανθρώπους με κρυφά κίνητρα, η κυβέρνηση των Εργατικών παραμένει σταθερά στο πλευρό των γονέων και όχι των πλατφορμών», σημείωσε.

Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, το YouTube εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση περιορίζει την πολιτική επικοινωνία.

Διεθνές ενδιαφέρον και κοινωνική στήριξη

Η αυστραλιανή νομοθεσία θεωρείται μία από τις πιο αυστηρές παγκοσμίως και παρακολουθείται στενά από άλλες χώρες που αναζητούν αντίστοιχα πλαίσια για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η πλειονότητα των Αυστραλών πολιτών τάσσεται υπέρ του νέου νόμου.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η απόφαση βασίζεται σε έρευνες που δείχνουν πως η υπερβολική έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να βλάψει τους νέους, ενισχύοντας την παραπληροφόρηση, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τη στρεβλή εικόνα σώματος.