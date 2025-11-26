Την ανάγκη για δραστικά μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο επισήμανε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Τσιόδρας τόνισε την αναγκαιότητα καθιέρωσης ενός συστήματος ψηφιακής ενηλικίωσης, σύμφωνα με το οποίο κανένας ανήλικος κάτω των 13 ετών δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τις ηλικίες 13 έως 16 ετών, η πρόσβαση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων.

Όπως σημείωσε, τα παιδιά αφιερώνουν ολοένα και περισσότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη, καθώς τα ψηφιακά μέσα αποτελούν πλέον σημαντικό τρόπο επικοινωνίας. Ωστόσο, «εκτίθενται σε ακατάλληλο περιεχόμενο με ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ψυχική τους υγεία», ενώ οι γονείς συχνά αισθάνονται ότι δεν έχουν τον έλεγχο των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των παιδιών τους.

Ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε επίσης σε μια σειρά από μέτρα για τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος, όπως η καθιέρωση αξιόπιστου συστήματος επαλήθευσης ηλικίας και η προώθηση πρωτοβουλιών που θα ενισχύουν τον ρόλο γονέων και εκπαιδευτικών.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης ανήκει στις εταιρείες», επισημαίνοντας πως τα εργαλεία ελέγχου των διαδικτυακών δραστηριοτήτων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για τη μεταφορά της ευθύνης αποκλειστικά σε γονείς και δασκάλους.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας έχει οριστεί εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.

Η Έκθεση αναμένεται να αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο, όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο, και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού κόσμου για παιδιά και εφήβους.