Με τον Δικέφαλο να υποδέχεται τη νεανική, φιλόδοξη και εξαιρετικά επικίνδυνη Μπραν, το σκηνικό έχει ήδη στηθεί: sold out εξέδρα, ευρωπαϊκή αδρεναλίνη και μια ομάδα που ξέρει πως έχει στα χέρια της μια μεγάλη ευκαιρία.

Δύο νίκες που έφεραν… άνοιξη στον ΠΑΟΚ

Η εικόνα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη έχει αλλάξει δραματικά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι διαδοχικές νίκες απέναντι στη Λιλ και στους Γιουνγκ Μπόις δεν ήταν απλώς αποτελέσματα· ήταν δηλώσεις. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου απέδειξε ότι ξέρει να διαχειρίζεται τα μεγάλα παιχνίδια, ξέρει να υποφέρει όταν πρέπει, ξέρει όμως και να χτυπάει την κατάλληλη στιγμή.

Με έξι βαθμούς και momentum που σπάνια συναντά κανείς σε group-like format όπως αυτό της League Phase, ο Δικέφαλος βλέπει καθαρά μπροστά του τη μεγάλη προοπτική.

Η Μπραν δεν αστειεύεται

Κι απέναντι του; Μια ομάδα που τρέχει. Που πρεσάρει. Που βγάζει νεανική ενέργεια σε κάθε μέτρο του γηπέδου. Η Μπραν ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις του καλοκαιρινού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο: παίζει χωρίς φόβο, με ταχύτητα, με θάρρος – και, κυρίως, παίζει το ίδιο καλά εντός και εκτός έδρας.

Αν κάποιος υποτιμήσει τη Μπραν, αρκεί να δει τα παιχνίδια της στη Λιλ και στην Μπολόνια. Σε δύο από τις πιο «καυτές» έδρες της διοργάνωσης, όχι μόνο στάθηκε όρθια αλλά διεκδίκησε και αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Ο ΠΑΟΚ το ξέρει, το έχει αναλύσει και προετοιμάζεται ανάλογα.

Η Τούμπα παίρνει σειρά – ξανά

Η έδρα. Αυτό το «κάτι» που σε ευρωπαϊκές βραδιές αποκτά ξεχωριστή δύναμη. Η Τούμπα ετοιμάζεται να είναι και πάλι κατάμεστη. Και κυρίως, θετική. Με παλμό. Με πίστη. Με εκείνη την ατμόσφαιρα που πολλές φορές μετατρέπει ακόμη και ισορροπημένα παιχνίδια σε… υπόθεση του ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Λουτσέσκου χρειάζεται αυτό το boost για να παραμείνει πιστή στο πλάνο της, να επιβάλλει ρυθμό και να εκμεταλλευτεί τις στιγμές που θα παρουσιαστούν απέναντι σε μια Μπραν που δεν θα κλειστεί πίσω, αλλά θα έρθει να παίξει ποδόσφαιρο.

Η μεγάλη ευκαιρία – και το τεράστιο άλμα πρόκρισης

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια χρυσή ευκαιρία. Με νίκη φτάνει στους 10 βαθμούς και, πρακτικά, πιάνει μια θέση στους 24 του Europa League με το 1,5 πόδι. Από εκεί και πέρα θα έχει τρία ακόμη παιχνίδια για να κυνηγήσει την υπέρβαση: ένα πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα, που θα του χαρίσει απευθείας θέση στους «16» και θα του επιτρέψει να ονειρευτεί κάτι πραγματικά μεγάλο.

Η Πέμπτη δεν είναι απλώς ένας ακόμη ευρωπαϊκός αγώνας. Είναι ένα κομβικό βήμα σε μια πορεία που μπορεί να σπρώξει τον ΠΑΟΚ σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά του ταξίδια.

Και όταν πέσει η σέντρα; Η Τούμπα θα είναι εκεί. Η ομάδα θα είναι εκεί. Και η Ευρώπη θα περιμένει να δει αν ο Δικέφαλος θα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.