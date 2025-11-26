Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει έναν σημαντικό προβληματισμό λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00), καθώς η συμμετοχή του Τζουντ Μπέλιγχαμ παραμένει αμφίβολη. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε ένα ήπιο τράβηγμα στον γαστροκνήμιο, το οποίο – σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ – δεν θεωρείται σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός αρχικού σχήματος.

Το επικρατέστερο πλάνο για τους Μαδριλένους είναι ο Μπέλιγχαμ να καθίσει αρχικά στον πάγκο και να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Η τεχνική και ιατρική ομάδα συνεχίζει να αξιολογεί την κατάστασή του, ζυγίζοντας το αν αξίζει το ρίσκο της βασικής συμμετοχής του. Σε περίπτωση που δεν ξεκινήσει, πιθανότατα ο Καμαβινγκά θα πάρει τη θέση του στον άξονα, πλαισιώνοντας τους Τσουαμενί και Βαλβέρδε, με τον Γκιουλέρ να ανεβαίνει πιο ψηλά στο γήπεδο.

Για τη Ρεάλ παραμένουν εκτός μάχης οι Κουρτουά, Αλάμπα, Μιλιτάο, Καρβαχάλ, Ρούντιγκερ, Χούισεν και ο Μασταντουόνο – ο τελευταίος πάντως προπονήθηκε κανονικά πριν από την αναχώρηση της ομάδας.

Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης:

Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Φ. Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο, Μπραχίμ.