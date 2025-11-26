Ο Κίνι, που αγωνίζεται στον Ατρόμητο μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό, μίλησε σε ισπανικό Μέσο για την εμπειρία του στους «ερυθρόλευκους», εν όψει της επίσκεψης της Ρεάλ Μαδρίτης στο Γ. Καραϊσκάκης για το League Phase του Champions League.

Ο Ισπανός αμυντικός τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Ολυμπιακό, οι οργανωμένοι οπαδοί επισκέπτονταν συχνά το προπονητικό κέντρο «για να μας μιλήσουν και να μας βάλουν στην πρίζα», με πλήρη ασυλία. Θύμισε επίσης την πιο έντονη στιγμή της καριέρας του στην Ελλάδα, σε αγώνα στον Βόλο, όπου η ατμόσφαιρα στις κερκίδες ήταν εκρηκτική, με καπνογόνα, πεταμένα καθίσματα, εισβολές αστυνομίας και έντονες αποδοκιμασίες προς τους παίκτες στον πάγκο.

Τις δηλώσεις του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού δημοσίευσε και η MARCA, που σε δημοσίευμά της έγραψε: «Ο Κίνι δεν μιλάει εξ αποστάσεως, αλλά από άμεση εμπειρία. Θυμάται ακόμη την πιο τεταμένη νύχτα της καριέρας του, σε έναν αγώνα στον Βόλο, όταν οι κερκίδες μετατράπηκαν σε πυριτιδαποθήκη: καπνογόνα, πεταμένα καθίσματα, οπαδοί να πηδούν στον αγωνιστικό χώρο, και εισβολές της αστυνομίας με χημικά ενώ οι παίκτες γίνονταν στόχος αποδοκιμασιών στον πάγκο.

Όπως αναφέρει η ABC, συνοψίζει την ουσία ενός πρωταθλήματος όπου γιγαντιαίες ομάδες, δυσβάσταχτοι προϋπολογισμοί, παρορμητικές αποφάσεις από τους συλλόγους συνυπάρχουν… Και σύνδεσμοι οπαδών ικανοί να τινάξουν στον αέρα ολόκληρη εβδομάδα δουλειάς απλώς με μία ανακοίνωση ότι “θα έρθουν να μιλήσουν”».