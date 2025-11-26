Νέες θαλάσσιες ανακαλύψεις έρχονται στο φως από μία μόνο ερευνητική αποστολή του 2022, η οποία βοηθά τους επιστήμονες να χαρτογραφήσουν ακόμη περισσότερα εντυπωσιακά είδη στους ωκεανούς. Ερευνητές εντόπισαν δύο νέα είδη βαθέων υδάτων — έναν φωσφορίζοντα καρχαρία και ένα πορσελάνινο καβούρι — με βάση δείγματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια αποστολής του 2022 με το ερευνητικό σκάφος CSIRO RV Investigator. Τα ευρήματα, που περιλαμβάνουν τον «West Australian Lanternshark» και ένα νέο είδος πορσελάνινου καβουριού, δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο φωτεινός καρχαρίας της Δυτικής Αυστραλίας

Ο Δρ. Will White, ιχθυολόγος της CSIRO και μέλος της Australian National Fish Collection, συνέβαλε στην περιγραφή του νέου είδους καρχαρία. «Οι φωσφορίζοντες καρχαρίες είναι μια εκπληκτική ομάδα και το νέο αυτό είδος βρέθηκε σε βάθη έως 610 μέτρων, κατά τη διάρκεια ερευνών βιοποικιλότητας για την Parks Australia στην περιοχή του Gascoyne Marine Park, ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας», δήλωσε ο Δρ. White. Ο West Australian Lanternshark είναι ένα μικρό είδος βαθέων υδάτων. Το μεγαλύτερο δείγμα που συλλέχθηκε έφτανε τα 407 χιλιοστά μήκος. Διαθέτει μεγάλα μάτια προσαρμοσμένα στο σκοτάδι του βυθού και λεπτό σώμα με δύο μικρά ραχιαία πτερύγια, καθένα με αιχμηρή άκανθα στην άκρη. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του γνωρίσματα είναι η ικανότητά του να εκπέμπει φως, χαρακτηριστικό που καθιστά τους φαναριόκαρχαρους ιδιαίτερα εντυπωσιακούς.

«Είναι βιοφωταυγείς, με το φως να παράγεται από φωτοφόρα που βρίσκονται στην κοιλιακή τους πλευρά και τα πλευρά, απ’ όπου και προέρχεται το κοινό τους όνομα», πρόσθεσε ο Δρ. White. Το επιστημονικό όνομα του νέου είδους, E. westraliensis, αναφέρεται στη Δυτική Αυστραλία, όπου εντοπίστηκε.