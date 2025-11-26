Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή το δυστύχημα σε πεδίο βολής της Ρόδου και όχι μόνον.

Όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, με κοινή ανακοίνωση του Μιχάλη Κατρίνη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας και του Τομέα Άμυνας του κόμματος, «δύο τραγικά περιστατικά συγκλόνισαν τις Ένοπλες Δυνάμεις σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων», υπενθυμίζοντας πως «το πρώτο συνέβη στις 10 Νοεμβρίου στο Πεδίο Βολής ‘ΑΕΤΟΣ’ στον Έβρο, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την τελική φάση της άσκησης ‘Αίσιος Οιωνός 2025’ όπου, εν μέσω κακοκαιρίας, ένας πολίτης, μέλος τεχνικής ομάδας που είχε αναλάβει την παρουσίαση drones για τις ανάγκες της άσκησης, τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από σκηνή στο χώρο του στρατοπέδου».

Για να προσθέσει πως «το δεύτερο συνέβη σήμερα σε πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όπου από χειροβομβίδα που εξερράγη από λάθος τραυματίστηκε θανάσιμα 19χρονος στρατιώτης και ακρωτηριάστηκε μόνιμο στέλεχος της εθνοφυλακής, το οποίο δίνει μάχη για να διατηρηθεί στη ζωή».

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του στρατιώτη και ευχόμαστε να αποκατασταθεί το ταχύτερο η υγεία των άλλων δύο», επισημαίνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως «κρίσιμα ερωτηματικά αναφύονται όσον αφορά στην τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας» και σημειώνοντας πως αναμένουν «τη διερεύνηση των περιστατικών και τα σχετικά αποτελέσματα».

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση παίζει με τις ζωές των στρατιωτικών και σιωπά

Για «απαράδεκτη σιωπή, την επικίνδυνη ανεπάρκεια της κυβέρνησης σε ζητήματα ασφάλειας στις Ένοπλες Δυνάμεις και ανάγκη άμεσης διαλεύκανσης των περιστατικών σήμερα στη Ρόδο και δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα στην άσκηση ‘Αίσιος Οιωνός’ στον Έβρο», κάνει λόγο το Τμήμα Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η νέα τραγωδία στη Ρόδο, με τον θάνατο 19χρονου Πυροτεχνουργού-Επαγγελματία Οπλίτη και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός ακόμη πυροτεχνουργού-στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια μεταφοράς οπλισμού, αποτελεί ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό που αποκαλύπτει τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και εποπτείας στη λειτουργία των στρατιωτικών μονάδων», όπως αναφέρει.

Επισημαίνει ότι, «μόλις λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα στον Έβρο, για το οποίο η κυβέρνηση επέλεξε τη σιωπή και την απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων – όπως έχουμε ήδη δημόσια καταγγείλει – καταγράφεται ένα νέο περιστατικό που πλήττει την αξιοπιστία των πρωτοκόλλων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των επιχειρησιακών αναγκών».

«Το γεγονός ότι δύο σοβαρά ατυχήματα – εκ των οποίων το δεύτερο θανατηφόρο – σημειώνονται μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, υπό συνθήκες άσκησης ή στρατιωτικής προετοιμασίας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «εγείρει βαθύτατα ερωτήματα για:

»Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας

»Την εκπαίδευση και την εποπτεία του προσωπικού

»Τον έλεγχο του υλικού και των διαδικασιών χειρισμού οπλισμού

»Την πολιτική ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας».

«Δεν φταίει η κακή τύχη, αλλά η πολιτική»

Υποστηρίζει, μάλιστα, πως «η επανάληψη τέτοιων περιστατικών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ‘μοιραίο γεγονός’. Αποκαλύπτει συστημικές ή και επιχειρησιακές αδυναμίες που κουκουλώνονται με ανακοινώσεις-σφραγίδες ή με απόλυτη σιωπή, όπως συνέβη στον Έβρο. Όταν δύο σοβαρά ατυχήματα συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο, δεν φταίει η κακή ‘τύχη’. Φταίει η πολιτική και το ακολουθούμενο σχέδιο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

«Εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 19χρονου αδικοχαμένου Επαγγελματία Οπλίτη και τις ευχές για ταχεία ανάρρωση στον τραυματία,

»Ζητά άμεσα και πλήρη ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις συνθήκες του περιστατικού στη Ρόδο,

»Απαιτεί ταχεία, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία διερεύνησης τόσο για το συμβάν της Ρόδου όσο και για το ατύχημα στον Έβρο, με δημοσιοποίηση των πορισμάτων και απόδοση ευθυνών όπου υπάρχουν,

»Καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει την πρακτική της συσκότισης και να προχωρήσει άμεσα σε αναβάθμιση των πρωτοκόλλων ασφάλειας και των διαδικασιών ελέγχου στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Και καταλήγει πως «οι ζωές των στρατευμένων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η προστασία τους αποτελεί ύψιστο καθήκον της Πολιτείας – και η σημερινή κυβέρνηση δείχνει ότι αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να το ασκήσει με τη σοβαρότητα και τη διαφάνεια που απαιτείται».

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δώσει απαντήσεις

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του ΕΠ.ΟΠ. στρατιώτη που έχασε τη ζωή του σε ώρα υπηρεσίας σε στρατόπεδο της περιοχής Αφάντου στη Ρόδο», σημειώνει ο Περισσός, σε ανακοίνωσή του.

Επίσης, «εύχεται ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο του, επίσης ΕΠ.ΟΠ. στρατιώτη, που τραυματίστηκε σοβαρά».

Επισημαίνει, όμως, πως «η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, το οποίο μάλιστα έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες άλλα αντίστοιχα μέσα στα στρατόπεδα όλα τα προηγούμενα χρόνια».