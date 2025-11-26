Στο πνεύμα των Χριστουγέννων μπαίνει από αύριο Πέμπτη (27/11) η Αθήνα, καθώς το βράδυ ο δήμαρχος Χάρης Δούκας θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος. Το εντυπωσιακό έλατο, ύψους 19 μέτρων, προέρχεται από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας και μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα με την άδεια του δασαρχείου Βυτίνας.

Η γιορτινή εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων. Στις 18:00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα θα πραγματοποιήσει μια μουσική «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού έως την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει στη γιορτή. Στις 18:30 ο Πάνος Μουζουράκης θα παρουσιάσει ένα ειδικά διαμορφωμένο χριστουγεννιάτικο live show.

Στις 19:30 ο δήμαρχος Χάρης Δούκας θα δώσει το σύνθημα για το άναμμα του δέντρου και την αποκάλυψη του φετινού εορταστικού διάκοσμου της πλατείας. Κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια θα δημιουργήσουν μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα. Συνολικά, στην πλατεία και στο δέντρο θα τοποθετηθούν 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή 168.000 λαμπάκια. Μετά τις γιορτές, το έλατο θα παραδοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη σε έργα ξυλογλυπτικής των φοιτητών.

Η συναυλία του Πάνου Μουζουράκη θα συνεχιστεί έως τις 20:30, με παρουσιαστές τον Κρατερό Κατσούλη και τη Ντόρα Μακρυγιάννη. Η εκδήλωση θα αποδοθεί παράλληλα και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ώστε η εμπειρία να είναι προσβάσιμη σε όλους.

Ο εορταστικός διάκοσμος στο κέντρο και τις γειτονιές

Παράλληλα με την εκδήλωση, θα παρουσιαστεί ο φετινός στολισμός στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης. Κεντρικοί δρόμοι όπως η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ερμού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας έχουν ήδη «φορέσει» τα γιορτινά τους, με φωτοσωλήνες, δέντρα και λαμπερά στολίδια.

Τα στεφάνια στις κολώνες και τα φωτεινά αστέρια από τον περσινό στολισμό της πλατείας διατηρούνται και φέτος. Ένας επιδαπέδιος φωτεινός Άγιος Βασίλης θα λειτουργεί ως σημείο διάδρασης με τους επισκέπτες, σε οπτική συνέχεια με την οδό Ερμού. Εκεί θα βρίσκεται και η φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες, ενώ ο πεζόδρομος θα εμπλουτιστεί με νέες γιρλάντες και αστεράκια. Στην πλατεία Μητροπόλεως θα στηθεί παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Φωτιστικά σόου και ενεργειακά αποδοτικός στολισμός

Από τις 15 Δεκεμβρίου, το σιντριβάνι στην πλατεία Ομονοίας θα παρουσιάζει υδάτινα σόου συγχρονισμένα με μουσική, προσθέτοντας μια θεαματική πινελιά στις γιορτές της πόλης.

Ο φετινός εορταστικός φωτισμός είναι τεχνολογίας LED, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, και καλύπτει ολόκληρη την Αθήνα. Περιλαμβάνει 78.000 μέτρα γιρλάντες δέντρων, 2.113 επίστηλα διακοσμητικά, 1.325 εναέρια στολίδια, 11.933 μέτρα φωτοσωλήνες και 47 επίγειες κατασκευές, μεταμορφώνοντας την πόλη σε ένα φωτεινό, γιορτινό τοπίο.