Σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία που έπληξε το βόρειο τμήμα της Κέρκυρας τις προηγούμενες μέρες συνεχίζονται, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (26/11) η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ χειρότερα.

Συγκεκριμένα, ένα κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την κορυφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, ενώ μέσα σε αυτό βρίσκονταν δεκάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά.

Το περιστατικό συνέβη μετά από μια σύντομη αλλά πολύ δυνατή καταιγίδα, η οποία συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους. Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε άμεσα, προκειμένου η Πυροσβεστική Υπηρεσία να προχωρήσει με ασφάλεια στην επιχείρηση απομάκρυνσης του πλεξιγκλάς.