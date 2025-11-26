Αύξηση κατά 366 εκατ. ευρώ (1,7%) εμφάνισε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το τρίτο τρίμηνο του 2025 αγγίζοντας τα 21,9 δισ.ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 353 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 37 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 175 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 2,4% το γ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 2,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 10,7 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 10.621 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων του εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 49,0% το γ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 49,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 7,1 δισ.. ευρώ, έναντι 6.808 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 32,7% το γ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 31,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται τόσο σε άνοδο των αποτιμήσεων όσο και σε αγορές μεριδίων του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στο 1 δισ. ευρώ, έναντι 1,05 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε καθαρές πωλήσεις μετοχών του εσωτερικού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές αγορές μετοχών του εξωτερικού. Το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,8% το γ΄ τρίμηνο του 2025.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 33,9 δισ.. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 3,8 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 262 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.994 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 284 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12,4 δισ. εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 22 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.581 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 77,6% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.