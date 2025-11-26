Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του προωθεί επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια, ώστε η νήσος να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο εισβολής της Κίνας.

«Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την αποτροπή προσθέτοντας κόστη και αβεβαιότητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Πεκίνου όσον αφορά τη χρήση βίας», εξήγησε ο κ. Λάι σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post χθες Τρίτη.

Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν κινεζική επαρχία που απλά εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα και ουδέποτε έχει αποκλείσει την επιλογή της ένοπλης βίας για να επιτευχθεί αυτό. Ασκεί ολοένα πιο σθεναρή πίεση, στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική, στις αρχές στην Ταϊπέι.

Ο Λάι Τσινγκ-τε, ηγέτης του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος, αναφέρθηκε στο άρθρο του σε σχέδια για την αύξηση των αμυντικών δαπανών σε επίπεδο πάνω από το 3% του ΑΕΠ το 2026 και 5% με ορίζοντα το 2030, ανταποκρινόμενος στις παροτρύνσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αυτό.

Το σχέδιο για τις στρατιωτικές δαπάνες που αποκάλυψε με το άρθρο του στην Washington Post εκτείνεται σε πολυετή περίοδο και προβλέπει υψηλότερες δαπάνες από ό,τι είχε πει πρόσφατα στέλεχος του κόμματος του προέδρου στο Γαλλικό Πρακτορείο — μιλώντας για προϋπολογισμό κάπου 32 δισ. δολαρίων.

«Αυτό το ιστορικό πακέτο όχι μόνο θα χρηματοδοτήσει σημαντικά νέες αγορές όπλων από τις ΗΠΑ, αλλά θα βελτιώσει επίσης κατά πολύ τις ασύμμετρες δυνατότητες» της νήσου, ανέφερε ο κ. Λάι στο κείμενο.

Η τοποθέτηση του προέδρου Λάι καταγράφεται λίγο καιρό μετά την έγκριση της πρώτης πώλησης στρατιωτικού υλικού στην Ταϊβάν αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η σύμβαση, που εγκρίθηκε στα μέσα του μήνα από την Ουάσιγκτον, έχει εκτιμώμενη αξία 330 εκατ. δολαρίων.

Κατά τον κ. Λάι, το νέο πρόγραμμα δαπανών θα επιτρέψει να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του «T-Dome», συστήματος ολοκληρωμένης αντιαεροπορικής άμυνας, με σκοπό η νήσος να γίνει «απόρθητη», να μην μπορεί να την πλήξει η Κίνα χρησιμοποιώντας πυραύλους, drones ή αεροσκάφη, χάρη «στην καινοτομία και την τεχνολογία».

«Το μήνυμά μου εδώ είναι σαφές: η δέσμευση της Ταϊβάν υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας είναι ακλόνητη», ανέφερε ακόμα ο πρόεδρος.

Ωστόσο ο κ. Λάι, ο οποίος επανέλαβε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα πως οι «απειλές» της Κίνας «μεγεθύνονται», μπορεί να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στην προσπάθεια να εξασφαλίσει την έγκριση του κοινοβουλίου. Το αντιπολιτευόμενο κόμμα Κουομιντάνγκ, που θέλει κατευνασμό και επαναπροσέγγιση με το Πεκίνο, έχει σε μεγάλο βαθμό έλεγχο των αποφάσεων για τα δημοσιονομικά, μαζί με το συμμαχικό Κόμμα του Λαού.

Η πρόσφατα εκλεγμένη πρόεδρος του Κουομιντάνγκ Τσενγκ Λι-γουέν, έχει ήδη αντιταχτεί στα σχέδια αύξησης των στρατιωτικών δαπανών του προέδρου Λάι, τονίζοντας πως η Ταϊβάν «δεν έχει τόσα χρήματα».

Η τοποθέτηση του κ. Λάι καταγράφεται εξάλλου με φόντο την πρόσφατη μεγάλη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στο Πεκίνο και το Τόκιο για την υπόθεση της Ταϊβάν. Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι είπε πρόσφατα ότι η χώρα της μπορεί να επέμβει αν η Κίνα προχωρήσει σε εισβολή στην Ταϊβάν. Το Πεκίνο είδε στη δήλωση αυτή πρόκληση.

Και σήμερα, αντιδρώντας στην πληροφορία πως η ιαπωνική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει πυραυλικό σύστημα στο νοτιότερο νησί του αρχιπελάγους, πολύ κοντά στην Ταϊβάν, η κινεζική κυβέρνηση διεμήνυσε πως θα «συντρίψει κάθε ξένη επέμβαση» σε αυτή που θεωρεί εσωτερική της υπόθεση.