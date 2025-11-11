Τα σωστικά συνεργεία στις Φιλιππίνες ξεκίνησαν σήμερα τις επιχειρήσεις καθαρισμού στις περιοχές που επλήγησαν από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, καθώς τα νερά αρχίζουν να υποχωρούν στα πλημμυρισμένα χωριά. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 25 νεκρούς.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ, που ανάγκασε περίπου 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα. Οι πρώτες βροχοπτώσεις έπληξαν ήδη το νησί της Ταϊβάν, όπου ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει αύριο.

Ο ισχυρός κυκλώνας έπληξε τις ανατολικές ακτές των Φιλιππίνων το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το πλήγμα ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τον τυφώνα Καλμάγκι, που είχε αφήσει πίσω του τουλάχιστον 232 νεκρούς, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών.

Αποκομμένες περιοχές και δυσκολίες πρόσβασης

Στην παράκτια επαρχία Ιζαμπέλα, μια πόλη 6.000 κατοίκων παραμένει αποκομμένη, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας που επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο. Αποκομμένα παραμένουν επίσης τμήματα της γειτονικής επαρχίας Νουέβα Βιζκάγια.

«Δυσκολευόμαστε να προσεγγίσουμε τις περιοχές αυτές», δήλωσε ο Αλβίν Αϊσόν, εκπρόσωπος της περιφέρειας Καγκαγιάν, εξηγώντας ότι οι κατολισθήσεις εμποδίζουν τους διασώστες να φτάσουν στους πληγέντες. Όπως πρόσθεσε, πολλοί κάτοικοι φιλοξενούνται προσωρινά σε κέντρα υποδοχής, ωστόσο «όταν επιστρέψουν στα σπίτια τους θα χρειαστεί χρόνος για την ανοικοδόμηση».

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων

Ένα παιδί δέκα ετών σκοτώθηκε στη Νουέβα Βιζκάγια, σύμφωνα με τον Ραφαελίτο Αλεχάνδρο, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Πολιτικής Προστασίας. Το παιδί περιλαμβάνεται στους 25 νεκρούς που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής.

Οι 19 από τους θανάτους σημειώθηκαν στην Κορδιλιέρα, τη μεγαλύτερη οροσειρά της χώρας, με τα περισσότερα θύματα να χάνουν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις. Ο Αλεχάνδρο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ακόμη και η παροχή «πρώτων βοηθειών» θα χρειαστεί εβδομάδες, καθώς «η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της πρόσβασης, ο καθαρισμός των δρόμων και η επαναφορά της ηλεκτροδότησης και των επικοινωνιών».

Ο Φουνγκ-γουόνγκ κατευθύνεται προς την Ταϊβάν

Ο τυφώνας κινείται πλέον προς την Ταϊβάν, όπου οι αρχές έχουν κλείσει σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και γραφεία σε πολλές κομητείες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έως και 400 χιλιοστά βροχής αναμένεται να πέσουν μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Τέλος, ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις ορεινές περιοχές, τα παράλια και «άλλα επικίνδυνα σημεία», προτρέποντάς τους να «περάσουν την περίοδο αυτή με ασφάλεια».