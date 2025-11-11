Έκτακτο δελτίο προειδοποίησης εξέδωσαν οι αρχές της Ταϊβάν, προχωρώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση περισσότερων από 3.000 κατοίκων, ενόψει της άφιξης του τυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ. Αν και έχει εξασθενήσει, το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική ορεινή ακτή της νήσου.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ο τυφώνας θα πλήξει το έδαφος στη νοτιοδυτική ακτή, κοντά στην πόλη Καοσιούνγκ, αύριο Τετάρτη. Το πέρασμά του από τις Φιλιππίνες, όταν ακόμη ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Το φαινόμενο αναμένεται να διασχίσει το νότιο τμήμα της Ταϊβάν και να κινηθεί ξανά προς τον Ειρηνικό Ωκεανό, περνώντας από τις αραιοκατοικημένες κομητείες Ταϊτσούνγκ και Χουάλιεν.

Προειδοποιήσεις και μέτρα προστασίας

Ο πρόεδρος της χώρας, Λάι Τσινγκ-τε, κάλεσε μέσω Facebook τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Οι αρχές υπενθύμισαν ότι τον Σεπτέμβριο 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Χουάλιεν εξαιτίας πλημμυρών από προηγούμενο τυφώνα.

Η κυβέρνηση ζήτησε την άμεση εκκένωση της Γκουανγκφού, περιοχής που είχε πληγεί από τις πλημμύρες εκείνες. Συνολικά, 3.337 κάτοικοι από τέσσερις κομητείες και πόλεις μετακινήθηκαν προληπτικά σε ασφαλέστερες τοποθεσίες.

Παράλληλα, στη Χουάλιεν ανακοινώθηκε ότι σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, όπως και στη γειτονική κομητεία Γιλάν.