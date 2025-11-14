Η Κίνα εξέφρασε τη «μεγάλη της δυσαρέσκεια και τη σφοδρή της αντίθεση» στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκρίνουν πώληση όπλων στην Ταϊβάν, την πρώτη από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε εκ νέου την προεδρία.

«Το θέμα της Ταϊβάν βρίσκεται στο κέντρο των θεμελιωδών συμφερόντων της Κίνας και συνιστά απόλυτη κόκκινη γραμμή στις σινοαμερικανικές σχέσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. «Η Κίνα είναι πολύ δυσαρεστημένη και αντιτίθεται σφοδρά». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Πεκίνο «θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπισθεί την κυριαρχία, την εθνική ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητά του».

Η Ουάσιγκτον ενέκρινε την πρώτη πώληση όπλων στην Ταϊβάν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊπέι. Η απόφαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει νέες εντάσεις στις σχέσεις Πεκίνου-Ουάσινγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο βασικός υποστηρικτής της Ταϊβάν, την κυριαρχία της οποίας διεκδικεί η Κίνα. Το Πεκίνο θεωρεί το νησί αναπόσπαστο τμήμα του εδάφους του και δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την επανένωσή του με την ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Συνεργασίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια των ΗΠΑ, η Ταϊβάν είχε ζητήσει «εξαρτήματα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ, καθώς και υποστήριξη για την επισκευή και την επιστροφή αεροσκαφών F-16, C-130 και Indigenous Defense Fighter (IDF)», με συνολικό κόστος 330 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλο, παρότι η Ταϊβάν διαθέτει δική της αμυντική βιομηχανία, σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης με την Κίνα ο στρατός της θα βρισκόταν σε μειονεκτική θέση έναντι των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων. Γι’ αυτόν τον λόγο, η άμυνά της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.