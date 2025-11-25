Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ρουμανικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα, όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα drones εντοπίστηκαν να πλησιάζουν τη ρουμανική επικράτεια, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αεροπορίας για λόγους ασφαλείας και ελέγχου της κατάστασης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, λόγω της συνεχιζόμενης ρωσοουκρανικής σύγκρουσης, με το Βουκουρέστι να παρακολουθεί στενά κάθε δραστηριότητα κοντά στα σύνορά του.