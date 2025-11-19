Η Ρουμανία απογείωσε σήμερα μαχητικά αεροσκάφη, έπειτα από παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Η χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, διαθέτει σύνορα μήκους περίπου 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει καταγράψει επανειλημμένα πτώσεις συντριμμιών ρωσικών drones στο έδαφός της. Οι επιθέσεις της Μόσχας στοχεύουν ουκρανικές λιμενικές εγκαταστάσεις στην απέναντι όχθη του Δούναβη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το ραντάρ εντόπισε αρχικά το σήμα ενός drone περίπου 8 χιλιόμετρα εντός του ρουμανικού εναέριου χώρου, κοντά στα χωριά Περιπράβα και Κίλια Βέκε, στην κομητεία Τούλτσεα.

Το σήμα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους χάθηκε και επανεμφανίστηκε διακεκομμένα για περίπου 12 λεπτά κοντά σε χωριά της κομητείας Γαλάτσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Ρουμανία απογείωσε δύο Eurofighter της γερμανικής αποστολής αστυνόμευσης των αιθέρων και στη συνέχεια δύο δικά της μαχητικά F-16. Παράλληλα, το υπουργείο προειδοποίησε τους πολίτες στις νοτιοανατολικές κομητείες Τούλτσεα και Γαλάτσι να αναζητήσουν καταφύγιο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις για πτώση drones σε ρουμανικό έδαφος, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας.

Αντίδραση από την Πολωνία

Την ίδια ώρα, η Πολωνία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ και γειτονική της δυτικής Ουκρανίας, προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων Ζέσουφ και Λούμπλιν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Παράλληλα, απογείωσε προληπτικά πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά για την προστασία του εναέριου χώρου της.