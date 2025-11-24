Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία πραγματοποίησε εκ νέου νυχτερινές επιθέσεις με drones εναντίον πολιτικών και λιμενικών υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Την πληροφορία γνωστοποίησε σήμερα το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Η δήλωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας είναι οι εξής:

Τα συστήματα παρακολούθησης ραντάρ ανίχνευσαν εναέριους στόχους που κατευθύνονταν προς το Ισμαήλ και δύο γερμανικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon που πραγματοποιούσαν ενισχυμένες αποστολές εναέριας επιτήρησης απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την εναέρια κατάσταση.

Τα drones εξαφανίστηκαν από το ραντάρ, λίγο μετά την αναφορά εκρήξεων στο Ισμαήλ.

Δεν εντοπίστηκαν εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ρουμανικό εναέριο χώρο και τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon επέστρεψαν στην 57η αεροπορική βάση στις 01.01.

Τέλος η Ρουμανία μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων με τηΟυκρανία. Θραύσματα ρωσικών drone έχουν πέσει επανειλημμένα στο έδαφός της όταν η Ρωσία επιτίθεται σε ουκρανικές λιμενικές υποδομές κατά μήκος του ποταμού Δούναβη.