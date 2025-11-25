Μετά τη νίκη επί της Παρί, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο δύσκολο ταξίδι στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, γνωρίζοντας ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τρεις κομβικούς παίκτες. Οι Φρανκ Νιλικίνα, Σακίλ ΜακΚίσικ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης μένουν εκτός αποστολής, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τον σχεδιασμό του τεχνικού των «ερυθρόλευκων».

Ο Λαρεντζάκης δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, αλλά έχει ενταχθεί στο ρόστερ της Εθνικής ομάδας για τα επερχόμενα «παράθυρα» της FIBA και γι’ αυτό δεν θα ταξιδέψει. Ο ΜακΚίσικ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον ορθό κοιλιακό, ενώ ο Νιλικίνα έχει ενοχλήσεις από μυϊκούς σπασμούς στον αριστερό μηρό.

Οι απουσίες δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες για τον Ολυμπιακό, που καλείται να διαχειριστεί μια από τις πιο απαιτητικές έδρες της Euroleague απέναντι στην ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς.