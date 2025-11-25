Με αφορμή τη σημερινή γιορτή της Αγίας Αικατερίνης, ο Αρκάς δημοσίευσε ένα νέο σκίτσο στο οποίο παίζει με το κλασικό «Χρόνια πολλά» και τις… λάθος ταυτοποιήσεις που συχνά γίνονται στις ονομαστικές εορτές.

Στο σκίτσο, που ανήκει στη σειρά «Καλημέρα», δύο μαθητές ανταλλάσσουν έναν φαινομενικά αθώο χαιρετισμό. Η μία μαθήτρια δέχεται την ευχή «Καλημέρα, να χαίρεσαι τη γιορτή σου!», για να απαντήσει θυμωμένα: «Δεν με λένε Κατερίνα!». Τότε ο μικρός συμμαθητής της δίνει την… ανατροπή: «Ούτε εμένα με λένε Τόλη!».

Με λίγες λέξεις, ο Αρκάς σχολιάζει με χιούμορ την καθημερινή βιασύνη με την οποία συμπεραίνουμε πράγματα για τους άλλους — ειδικά σε ημέρες εορτών, όπου οι «τυχαίες» ευχές πέφτουν βροχή.

Σήμερα, το σκίτσο βρήκε την καλύτερη δυνατή μέρα για να γίνει αντικείμενο συζήτησης, καθώς η γιορτή της Αγίας Αικατερίνης δίνει το τέλειο πλαίσιο στην παρεξήγηση της μικρής πρωταγωνίστριας.