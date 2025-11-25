Ένας 30χρονος βοηθός διαιτητή δέχθηκε επίθεση την Κυριακή, αμέσως μετά τη λήξη ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου στη Σουρωτή, στον δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα που ο διαιτητής κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα τον πλησίασαν και ο ένας από αυτούς τον γρονθοκόπησε.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, ο ένας από τους δύο δράστες έχει ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου.