Νέα 48ωρη απεργία προκήρυξαν οι οδηγοί ταξί για τις 2 και 3 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.). Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας».

Τα αιτήματα των επαγγελματιών οδηγών εστιάζουν σε ζητήματα βιωσιμότητας και λειτουργίας του κλάδου, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλυτα παρά τις επανειλημμένες συζητήσεις με την πολιτεία.

Οι διεκδικήσεις των οδηγών ταξί

Η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. ζητά, μεταξύ άλλων, παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035 και μέτρα για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις πολυεθνικές εφαρμογές μεταφορών.

Επιπλέον, ζητούν άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου από τα Ε.Ι.Χ., αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος, καθώς και επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η υλοποίηση εκκρεμών ζητημάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου, η αναπροσαρμογή του τιμολογίου και η δίκαιη φορολογική μεταχείριση του κλάδου.

Επόμενα βήματα

Η Ομοσπονδία αναμένει συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφορών, στην οποία θα συμμετάσχει το προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων. Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις διαρκείας.