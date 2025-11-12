Τα ρομποτικά ταξί της Waymo θα κινούνται πλέον και στους αυτοκινητόδρομους του Σαν Φρανσίσκο, του Φοίνιξ και του Λος Άντζελες, επεκτείνοντας τις δυνατότητες των πλήρως αυτόνομων μετακινήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η θυγατρική της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, είχε ξεκινήσει εντατικές δοκιμές στους αυτοκινητοδρόμους από το 2023, μεταφέροντας αρχικά υπαλλήλους της. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία προχωρά τώρα στην παροχή υπηρεσιών για το ευρύ κοινό.

Η Waymo σχεδιάζει να επεκτείνει τις διαδρομές υψηλής ταχύτητας και σε άλλες πόλεις, όπως το Όστιν και η Ατλάντα, όπου ήδη δραστηριοποιείται εντός των αστικών κέντρων.

Στην περιοχή όπου ιδρύθηκε, η εταιρεία προσφέρει ήδη υπηρεσίες σε μια εκτεταμένη ζώνη που συνδέει το Σαν Φρανσίσκο με το Σαν Χοσέ, καλύπτοντας απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Αντίθετα, τα ρομποταξί των Tesla, Zoox (Amazon) και May Mobility παραμένουν περιορισμένα στην κυκλοφορία εντός πόλης και δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στους αυτοκινητοδρόμους.