Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε νέο στάδιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, μετά την επιστροφή της ουκρανικής αντιπροσωπείας από τη Γενεύη. Όπως δήλωσε, παραμένουν ακόμη ζητήματα προς επίλυση προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο, ενώ τα κρίσιμα θέματα θα τεθούν σε συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη», επισήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στην ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε από τη Γενεύη έπειτα από διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά και τους ευρωπαίους εταίρους. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κατάλογος των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί πλέον να καταστεί λειτουργικός.

Όπως σημείωσε, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, τα σημεία προς συζήτηση μειώθηκαν από 28, καθώς πολλά ζητήματα έχουν ήδη ληφθεί υπόψη. Παράλληλα, τόνισε ότι απομένει σημαντική δουλειά ώστε να ολοκληρωθεί το τελικό κείμενο, επισημαίνοντας πως η διαδικασία πρέπει να γίνει με αξιοπρέπεια και συνεργασία.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την εκτίμησή του για τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας και τη «δημιουργική στάση» της αμερικανικής πλευράς, υπογραμμίζοντας ότι οι συναντήσεις στη Γενεύη ήταν εντατικές και απαιτητικές.

Η ουκρανική ομάδα παρουσίασε νέο σχέδιο μέτρων, το οποίο –όπως είπε– αποτελεί τη σωστή προσέγγιση. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατέληξε ότι τα κρίσιμα ζητήματα θα τα συζητήσει απευθείας με τον Πρόεδρο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας πως «η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη» και ότι η χώρα του είναι έτοιμη να εργαστεί «όσο το δυνατόν γρηγορότερα» για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.

Νωρίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία κατέληξαν στη Γενεύη σε ένα πλήρως αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης 19 σημείων, έπειτα από μια ημέρα εντάσεων και διαρροών που απείλησαν να τινάξουν τις συνομιλίες στον αέρα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε βασικές αρχές, αφήνοντας όμως τα πιο κρίσιμα ζητήματα με κυριότερα το εδαφικό και τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ στους προέδρους Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίοι θα κληθούν να λάβουν τις τελικές πολιτικές αποφάσεις, σύμφωνα με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίστια.

Ο Κισλίστια, μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες της Γενεύης, δήλωσε στους Financial Times ότι η συνάντηση ήταν μια «έντονη» αλλά «παραγωγική» διαδικασία, η οποία οδήγησε σε ένα πλήρως αναθεωρημένο προσχέδιο, αφήνοντας και τις δύο πλευρές με «θετικό» αίσθημα.