Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε νέο στάδιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, μετά την επιστροφή της ουκρανικής αντιπροσωπείας από τη Γενεύη. Όπως δήλωσε, παραμένουν ακόμη ζητήματα προς επίλυση προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο, ενώ τα κρίσιμα θέματα θα τεθούν σε συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη», επισήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στην ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε από τη Γενεύη έπειτα από διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά και τους ευρωπαίους εταίρους. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κατάλογος των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί πλέον να καταστεί λειτουργικός.

Όπως σημείωσε, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, τα σημεία προς συζήτηση μειώθηκαν από 28, καθώς πολλά ζητήματα έχουν ήδη ληφθεί υπόψη. Παράλληλα, τόνισε ότι απομένει σημαντική δουλειά ώστε να ολοκληρωθεί το τελικό κείμενο, επισημαίνοντας πως η διαδικασία πρέπει να γίνει με αξιοπρέπεια και συνεργασία.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την εκτίμησή του για τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας και τη «δημιουργική στάση» της αμερικανικής πλευράς, υπογραμμίζοντας ότι οι συναντήσεις στη Γενεύη ήταν εντατικές και απαιτητικές.

Η ουκρανική ομάδα παρουσίασε νέο σχέδιο μέτρων, το οποίο –όπως είπε– αποτελεί τη σωστή προσέγγιση. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατέληξε ότι τα κρίσιμα ζητήματα θα τα συζητήσει απευθείας με τον Πρόεδρο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας πως «η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη» και ότι η χώρα του είναι έτοιμη να εργαστεί «όσο το δυνατόν γρηγορότερα» για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.

Σχέδιο 19 σημείων στη Γενεύη για την Ουκρανία – Στις συζητήσεις Τραμπ με Ζελένσκι

Νωρίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία κατέληξαν στη Γενεύη σε ένα πλήρως αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης 19 σημείων, έπειτα από μια ημέρα εντάσεων και διαρροών που απείλησαν να τινάξουν τις συνομιλίες στον αέρα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε βασικές αρχές, αφήνοντας όμως τα πιο κρίσιμα ζητήματα με κυριότερα το εδαφικό και τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ στους προέδρους Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίοι θα κληθούν να λάβουν τις τελικές πολιτικές αποφάσεις, σύμφωνα με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίστια.

Ο Κισλίστια, μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες της Γενεύης, δήλωσε στους Financial Times ότι η συνάντηση ήταν μια «έντονη» αλλά «παραγωγική» διαδικασία, η οποία οδήγησε σε ένα πλήρως αναθεωρημένο προσχέδιο, αφήνοντας και τις δύο πλευρές με «θετικό» αίσθημα.

Οι διαφορές στα σχέδια για την Ουκρανία

Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία αναδεικνύουν τη μεταβολή των ισορροπιών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Skynews που επικαλείται Ουκρανούς διαπραγματευτές. Όπως αναφέρεται, το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων «πλέον δεν υπάρχει», ενώ η αναθεωρημένη εκδοχή περιλαμβάνει 19 σημεία με σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Κεντρικό σημείο αποτελεί η πρόβλεψη για παύση των εχθροπραξιών στα σημερινά μέτωπα, αφήνοντας ανοιχτό το εδαφικό ζήτημα για μελλοντικές συζητήσεις. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές που ελέγχουν σήμερα, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει.

Η νέα εκδοχή προβλέπει επίσης εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία, κατά το πρότυπο του ΝΑΤΟ, καθώς και αύξηση του ανώτατου αριθμού στρατιωτών σε 800.000 εν καιρώ ειρήνης, έναντι 600.000 που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.

Το αρχικό αμερικανο-ρωσικό σχέδιο είχε συνταχθεί τον περασμένο μήνα από τον ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, και τον εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Προέβλεπε την απόσυρση της Ουκρανίας από πόλεις του Ντονμπάς, τον περιορισμό του στρατού και τη δέσμευση μη ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Κατά τις διαπραγματεύσεις της Κυριακής στην Ελβετία, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον αρχηγό του επιτελείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, το σχέδιο αναθεωρήθηκε ουσιαστικά. Πλέον περιλαμβάνει 19 σημεία, με το Κίεβο και τους Ευρωπαίους εταίρους του να υποστηρίζουν ότι η υπάρχουσα γραμμή του μετώπου πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τις εδαφικές διαπραγματεύσεις.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση εδαφών που η Ρωσία κατέλαβε στρατιωτικά, ενώ επιμένουν πως το Κίεβο θα πρέπει να αποφασίσει ανεξάρτητα για την ένταξή του στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το Κρεμλίνο απέρριψε τα σημεία αυτά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν κάνουν».

Προετοιμασία για ταξίδι Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον μέσα στην εβδομάδα 

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίσει ο Guardian, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι,  εξετάζει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει εντός της εβδομάδας στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να παρουσιάσει στον Ντόναλντ Τραμπ το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο και να συζητήσουν οι ίδιοι τα δύο «αγκάθια» που άφησαν ανοικτά οι διαπραγματευτικές ομάδες στη Γενεύη.

Πορτοφόλι
Τελευταία Νέα