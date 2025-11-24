Κάθε σχέδιο ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση της ευθύνης του «επιτιθέμενου» και την καταβολή αποζημιώσεων, τόνισε σήμερα Δευτέρα (24/11) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας πως η Ρωσία προκάλεσε τη σύγκρουση με την εισβολή της το 2022.

«Ο επιτιθέμενος πρέπει να πληρώσει πλήρως για τον πόλεμο που ξεκίνησε και γι’ αυτό οι αποφάσεις σχετικά με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι ουσιαστικές», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς το σουηδικό Κοινοβούλιο. Ο ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η συμφωνία για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για κάθε πρόταση ειρήνης.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε επίσης την κατηγορηματική του άρνηση να υπάρξουν εδαφικές παραχωρήσεις, σε αντίθεση με το 28 σημείων σχέδιο ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Πούτιν θέλει νομική αναγνώριση για όσα έχει κλέψει, επιδιώκοντας να καταστρατηγήσει την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Επαφές Ουκρανίας – ΗΠΑ για την αναθεώρηση του σχεδίου ειρήνης

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έγιναν μετά από ένα Σαββατοκύριακο διαβουλεύσεων μεταξύ ουκρανών, αμερικανών και ευρωπαίων αξιωματούχων σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο είχε συνταχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες Κυριακή, Ουάσιγκτον και Κίεβο ανέφεραν, ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη οδήγησαν σε «ουσιαστική πρόοδο προς την εναρμόνιση των θέσεων και τον καθορισμό σαφών επόμενων βημάτων».

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις του σχεδίου, με αποτέλεσμα τη σύνταξη μιας αναθεωρημένης πρότασης. «Οι πλευρές συνέταξαν ένα επικαιροποιημένο και βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης. Η ουκρανική αντιπροσωπεία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη σταθερή δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών και προσωπικά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις ακούραστες προσπάθειές τους να τερματιστεί ο πόλεμος και η απώλεια ανθρώπινων ζωών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.