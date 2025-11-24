Ο Τσάνσι Μπίλαπς, προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς και πρώην MVP των Τελικών του 2004 με τους Πίστονς, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο έρευνας του FBI για παράνομο στοιχηματισμό, απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και ξέπλυμα χρήματος. Ο 49χρονος δήλωσε αθώος ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μπρούκλιν.

Η υπόθεση περιλαμβάνει συνολικά 31 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα που παραβίαζε αθλητικούς νόμους και χειραγωγούσε αποτελέσματα. Ο Μπίλαπς χρησιμοποίησε την κατοικία του στο Κολοράντο ως ενέχυρο για την εγγύηση, με τη σύζυγό του και την κόρη του να συνυπογράφουν τα έγγραφα.

The judge has set bail for Chauncey Billups at $5 million. Billups used his house in Colorado as collateral. His wife and daughter co-signed the bond. — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) November 24, 2025

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, ο ΜπίλΒαπς αγωνίστηκε σε επτά ομάδες, κατακτώντας το πρωτάθλημα με το Ντιτρόιτ και πλέον βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο της προπονητικής του θητείας στους Μπλέιζερς. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρή αναταραχή στο αμερικανικό μπάσκετ.