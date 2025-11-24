Ο Λεβαδειακός απέδειξε για ακόμα μία φορά φέτος ότι δεν παραδίδεται εύκολα, επικρατώντας 2-1 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό και εδραιώνοντας τη θέση του στην 4η θέση της βαθμολογίας. Η νίκη αυτή ήταν η πέμπτη σεζόν που η ομάδα των Βοιωτών κατάφερε να γυρίσει παιχνίδι στο οποίο είχε βρεθεί πίσω στο σκορ, επιβεβαιώνοντας την εικόνα μίας ομάδας που συνδυάζει ποιοτικό ποδόσφαιρο με «χαρακτήρα» και αποφασιστικότητα.

Η φετινή πορεία του Λεβαδειακού περιλαμβάνει εντυπωσιακές ανατροπές: στην πρεμιέρα κέρδισε 3-2 την Κηφισιά παρότι βρέθηκε πίσω 0-2, απέσπασε 2-2 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι μετά από 0-2, ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό 1-1 και τον Άρη 1-1 ενώ πλέον ήρθε και η νίκη επί του Βόλου 2-1.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει ξεχωρίσει όχι μόνο για την αποτελεσματικότητά της, αλλά και για το πνεύμα που επιδεικνύει σε δύσκολες στιγμές, κερδίζοντας τη συμπάθεια και τον σεβασμό των φιλάθλων της Stoiximan Super League. Η ικανότητά της να γυρίζει τα παιχνίδια που φαινομενικά χάνει, την καθιστά μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν και πλέον φιγουράρει δυνατά στην τετράδα της βαθμολογίας.