Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ουκρανία συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις και ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαπιστώθηκε συναντίληψη σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στις πρόσφατες συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη. Παράλληλα, οι ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι κάθε απόφαση που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξεταστεί άμεσα από τα κράτη-μέλη και θα απαιτεί τη συναίνεσή τους πριν από την υλοποίησή της.