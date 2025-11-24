Ο Τζαμαϊκανός καλλιτέχνης Jimmy Cliff, ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στη διάδοση της reggae παγκοσμίως, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του, Latifa Chambers, στο Instagram, «με βαθιά θλίψη ανακοινώνω ότι ο σύζυγός μου, Jimmy Cliff, έφυγε από τη ζωή ύστερα από κρίση και επακόλουθη πνευμονία».

Σε μήνυμά της, ευχαρίστησε την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του καλλιτέχνη, σημειώνοντας πως «η στήριξή τους υπήρξε πολύτιμη σε όλη του τη διαδρομή».

Απευθυνόμενη στους θαυμαστές του παγκοσμίως, πρόσθεσε: «Η αγάπη σας ήταν η δύναμή του σε όλη του την καριέρα. Εκτιμούσε βαθιά κάθε έναν από εσάς».

Ο Jimmy Cliff υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της reggae, γνωστός για επιτυχίες όπως τα Many Rivers To Cross, You Can Get It If You Really Want και The Harder They Come, που καθιέρωσαν το είδος διεθνώς.