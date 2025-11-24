Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις προβλέπεται σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα δυτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και πιθανές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο από το βράδυ. Στα νότια θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το βράδυ σε νότιους-νοτιοδυτικούς με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας έως τους 16 βαθμούς στα βόρεια και έως 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη

Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με παρόμοια ένταση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Στις περιοχές αυτές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα ενισχυθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, εξασθενούμενοι σταδιακά. Από το βράδυ θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 5 με 6 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στις Σποράδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Αραιές νεφώσεις αναμένονται, κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Στα νότια Δωδεκάνησα, κυρίως στην περιοχή του Καστελλόριζου, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στο Καστελλόριζο έως 6 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και στη συνέχεια στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από το απόγευμα κυρίως στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως 18 βαθμούς στα βόρεια και έως 21 στα νότια.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά, νότια και ανατολικά, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα βόρεια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Στα δυτικά και βόρεια αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Οι συνθήκες θα ευνοήσουν εκ νέου τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και καταιγίδες κυρίως στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα κεντρικά και νότια θα είναι νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 μποφόρ, ενώ στα βόρεια θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.