Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στα νότια Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στην περιοχή του Καστελλόριζου, τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως ο καιρός θα παρουσιάσει ταχεία βελτίωση καθώς θα κυλήσει το πρωινό.Τ

Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας

Στην υπόλοιπη Ελλάδα τη Δευτέρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, ενώ στην Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Από αργά το απόγευμα τα βορειοδυτικά θα δεχθούν τοπικές βροχές, που κατά τη διάρκεια της νύχτας στο βόρειο Ιόνιο ενδέχεται να συνοδευτούν από μεμονωμένες καταιγίδες.

Περιορισμένη ορατότητα και πρωινές ομίχλες στα ηπειρωτικά

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, όπου θα σχηματιστούν και κατά τόπους ομίχλες, δημιουργώντας πιο ψυχρή και υγρή αίσθηση στην ατμόσφαιρα.

Ήπιοι άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ προς το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στους 16 βαθμούς στα βόρεια, στους 17 με 19 βαθμούς στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, στους 20 με 21 βαθμούς στο Αιγαίο και στους 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα φυσούν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17, τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε μεταβλητούς ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15, τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου.

Επιστροφή βροχών, νοτιάδων και αφρικανικής σκόνης από την Τρίτη, με άνοδο της θερμοκρασίας

Από την Τρίτη, ο καιρός αλλάζει ξανά, με νέες βροχές κυρίως στα δυτικά, συνοδεία ισχυρών νοτιάδων και μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, που θα οδηγήσουν και σε νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Η εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από αρκετές βροχοπτώσεις στη χώρα, οι οποίες θα δώσουν μεγάλα ύψη βροχής σε δυτικά, βόρεια και Αιγαίο. Θα επικρατήσουν συνεχόμενες ημέρες με βροχές, όχι πάντα έντονες σε όλες τις περιοχές, αλλά συχνά μεγάλης διάρκειας, με τοπικά πολύ έντονα επεισόδια.