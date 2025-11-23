Η Ουκρανία αναμένει περαιτέρω πρόοδο στις συνομιλίες με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους που διεξάγονται στη Γενεύη, σύμφωνα με δήλωση του ανώτερου αξιωματούχου ασφαλείας της χώρας, Ρούστεμ Ουμέροφ.

«Οι τωρινές μας προτάσεις, αν και δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, περιλαμβάνουν πολλές ουκρανικές προτεραιότητες», ανέφερε ο Ουμέροφ, γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «εκτιμάμε που οι Αμερικανοί εταίροι μας εργάζονται στενά με εμάς για να κατανοήσουν τις ανησυχίες μας, προκειμένου να φθάσουμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο και αναμένουμε να καταγράψουμε περισσότερη πρόοδο σήμερα».