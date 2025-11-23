Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός δύο περιστατικών πυροβολισμών που σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας) στο κέντρο του Σικάγου. Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν λίγες ώρες μετά την επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επτά έφηβοι τραυματίστηκαν στο πρώτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε γύρω στις 9:50 μ.μ. τοπική ώρα. Περίπου μισή ώρα αργότερα, σε δεύτερη ένοπλη επίθεση, δύο ακόμη άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς, το ένα εκ των οποίων υπέκυψε στα τραύματά του.

Κατά την πρώτη επίθεση, αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή άκουσαν πυροβολισμούς εναντίον μεγάλης ομάδας νέων. Εντόπισαν επτά τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Τα θύματα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ήταν ηλικίας από 13 έως 17 ετών. Στο δεύτερο περιστατικό, ένας 18χρονος διακομίστηκε στο ίδιο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση με τραύμα από σφαίρα στο πόδι.

Αντιδράσεις και πολιτικές αναφορές

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε τα γεγονότα μέσω της πλατφόρμας Truth Social το απόγευμα του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για «μαζικά εγκλήματα και ταραχές» στο Σικάγο και υποστηρίζοντας ότι «πολλοί αστυνομικοί» τραυματίστηκαν σοβαρά. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει αναφέρει τραυματισμούς αστυνομικών.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τον κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ, και τον δήμαρχο του Σικάγου, Μπράντον Τζόνσον, για την αντίθεσή τους στην πρόταση του Λευκού Οίκου να αποσταλεί η Εθνοφρουρά στην πόλη. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι η αποστολή αυτή αποσκοπούσε στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και στην προστασία της ομοσπονδιακής περιουσίας.

«Ο κυβερνήτης Πρίτσκερ και ο δήμαρχος του Σικάγου με το χαμηλό IQ αρνούνται τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για μια κατάσταση που θα μπορούσε να επιλυθεί γρήγορα», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Ο κόσμος φωνάζει: “ΦΕΡΤΕ ΤΟΝ TRUMP!!!”»