Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, όπου συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση στη Γάζα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο κυβερνήσεων.

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν τη σταθερή στήριξή τους προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ενεργό συμμετοχή του Κιέβου. Υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της χώρας και την παροχή συγκεκριμένων εγγυήσεων ασφαλείας.

Αναφορικά με τη Γάζα, ο Κάρνεϊ και ο Μερτς επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στο Ολοκληρωμένο Ειρηνευτικό Σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Παράλληλα, συμφώνησαν ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιτραπεί η απρόσκοπτη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας μεγάλης κλίμακας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς όπως τα κρίσιμα ορυκτά, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στον τομέα του αεροδιαστήματος και της άμυνας.