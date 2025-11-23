Ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα σταθμό παραγωγής θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Μόσχας, προκαλώντας πυρκαγιά και την ενεργοποίηση εφεδρικών συστημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού κυβερνήτη.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, Αντρέι Βορομπιόφ, ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σατούρα, που βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, αποτέλεσε στόχο της ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά που τώρα έχει περιοριστεί», ανέφερε ο Βορομπιόφ, επιβεβαιώνοντας ότι οι αρχές έχουν θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση.